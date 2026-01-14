El Tribunal Supremo confirma la condena a 24 años de cárcel para el asesino del exedil de Granada Castillo Higueras

Archivo - Juicio en enero de 2025 contra el acusado de matar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por la defensa del joven condenado por el asesinato del exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras, tras una agresión en plena calle el 23 de enero de 2022, y ha confirmado la pena de 24 años de cárcel para él.

El alto tribunal confirma así la resolución dictada en su momento por la Audiencia de Granada después de que un jurado popular le declarara culpable y que posteriormente ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Durante el juicio, en enero de 2025, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Sánchez-Jáuregui en nombre de la familia del exconcejal, solicitaron que fuera condenado a prisión permanente revisable.

Sin embargo, el magistrado opinó que el hecho de que la víctima tuviese 74 años no implica que haya quedado probada la especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad --que es uno de los motivos que justifican la imposición de la máxima pena que existe en España-- y acabó por condenarle a 20 años de prisión por el asesinato, a los que sumó cuatro años más por dos robos con violencia.

Los hechos se remontan a la mañana del 23 de enero de 2022, cuando José Miguel Castillo Higueras caminaba por la calle San Antón de Granada y el acusado presuntamente le golpeó en la cara haciéndole caer al suelo, lo que aprovechó para sustraerle su bolso bandolera, según consta en la sentencia condenatoria, consultada por Europa Press.

Alrededor de las 8,00 horas, --y después de que el exconcejal continuara su camino tras la primera agresión-- el acusado se introdujo con él en la calle Padre Alcover, le adelantó y tras echar hacia atrás su brazo derecho para coger fuerza supuestamente le propinó "un golpe en el rostro (...) de tal magnitud que hizo que cayese al suelo a plomo golpeándose en la parte posterior de la cabeza, marchándose al cabo de unos minutos" y dejándolo "inconsciente en el suelo y abandonado a su suerte".

La sentencia de la Audiencia considera probado, como ya hizo el jurado popular, que la causa del fallecimiento del exconcejal fue el traumatismo craneoencefálico que le produjo el golpe de su cabeza contra el suelo y que fue atacado por su asesino "de forma súbita y sin que lo esperase". Inmediatamente después de esa segunda agresión que le dejó inconsciente en el suelo, el acusado presuntamente se colocó sobre él registrándolo para apoderarse de lo que llevara encima, concretamente su teléfono móvil.

El acusado se declaró no culpable durante el juicio y a preguntas de su abogada garantizó que "nunca había tenido intención de matar" a Castillo Higueras. Los hechos fueron grabados por cámaras de seguridad del entorno y finalmente en esta última sentencia, que adelanta el diario Ideal, el Supremo ha confirmado la condena impuesta desde un principio a 24 años de prisión.