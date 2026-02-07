El TSJA confirma cinco años de cárcel para un hombre en Jaén por abusar sexualmente de su cuñada, de 12 años

Archivo - El acusado durante su declaración - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que en octubre de 2024 condenó a cinco años y un día de prisión a un hombre, de 35 años, por abusar sexualmente de forma continuada de su cuñada desde que ésta tenía 12 años y hasta prácticamente la mayoría de edad.

Además de la pena de cárcel, la sentencia le imponía seis años de libertad vigilada y otros seis años por encima de la pena de prisión de prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima. La responsabilidad civil se fijó en 15.000 euros por daños morales.

La defensa del acusado recurrió en apelación al entender que al entender que la sentencia vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que valoraba erróneamente la prueba, algo que ha rechazado el TSJA en una sentencia recogida por Europa Press.

El Alto Tribunal Andaluz respalda la sentencia de la Audiencia de Jaén en la que se subraya que el testimonio de la menor fue "consistente, coherente y creíble", además de contar con "datos objetivos de carácter periférico que confirman de modo contundente la realidad del testimonio". En este punto se hace referencia al informe emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML) que "constata la existencia en la menor de una sintomatología compatible con ser víctima de violencia sexual".

El TSJA sentencia que "la prueba practicada ha enervado la presunción de inocencia que asiste a todo acusado y ha sido valorada de modo racional y fundamentado por la sala de origen", de ahí que se desestime el recurso.

Durante el juicio, la joven declaró por videoconferencia que todo comenzó cuando ella tenía 12 años. A partir de esta edad se sucedieron los tocamientos íntimos mientras ella "sentía repulsa y miedo", pero no contó nada por proteger a su hermana y al hijo que ésta tenía con el acusado.

"Aprovechaba situaciones en las que yo no me pudiera defender para tocarme", contó la joven y añadió que el acusado, militar de profesión, nunca le amenazó para que no contara lo que estaba ocurriendo, pero sí le prometía que dejaría de hacerlo si no contaba nada.

La joven, con 21 años cuando se celebró el juicio, declaró que fueron "incontables" las ocasiones en las que su cuñado, al que conocía desde que tenía tres años, la sometió a tocamientos y prácticas sexuales hasta que finalmente en 2022 se decidió a contárselo a su hermana, que sobre la marcha hizo una videollamada al acusado para pedirle el divorcio.

Antes ya se lo contó a sus amigas más íntimas e incluso a su madre, que no vivía con ella porque trabajaba fuera de la Península y a la que solo le dijo que el marido de su hermana había intentado abusar de ella.

El acusado rechazó todos los extremos de las acusaciones y apuntó que todo responde a una "extorsión velada" para que él firmara el convenio regulador del divorcio ya que él nunca tuvo problema alguno con la hermana de su mujer. "La relación era cordial", dijo el acusado, que manifestó también no conocer por qué su cuñada ha formulado tales acusaciones que "no son verdad".

La sentencia sigue sin ser firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS).