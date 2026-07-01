El TSJA confirma con el doble crimen de los Yesos las primeras condenas de prisión permanente revisable de Granada

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente los recursos de los cuatro acusados del asesinato de una pareja en una finca de Sorvilán-Los Yesos (Granada) en 2022 y ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Granada que les condenó por este crimen después de que un jurado popular les declarara culpables.

Dos de ellos, de 30 años y nacionalidad marroquí, fueron condenados a prisión permanente revisable tanto por el brutal crimen, en el que las víctimas fueron martirizadas y degolladas, como por la agresión sexual cometida contra la mujer antes de ejecutarla. Se trata de la primera vez que en la provincia de Granada se impone esta pena, el máximo castigo recogido en el Código Penal.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, también confirma la condena para los otros dos hombres de nacionalidad española implicados en el crimen, que deberán cumplir penas de algo más de 59 y 52 años de cárcel cada uno.

Los acusados habían solicitado la nulidad del juicio y del veredicto que les declaró culpables para que se devolviera la causa a la Audiencia de Granada y se celebrara un nuevo juicio con otro jurado popular.

Sobre el objeto del veredicto redactado por el magistrado-presidente, el alto tribunal andaluz recalca que "ninguna de las partes, ni las acusadoras ni cada una de las defensas, formularon objeción alguna" contra este escrito, en el que se señalan los aspectos que los miembros del jurado deben declarar probados o no probados.

El TSJA descarta a su vez que haya existido una falta de motivación en el veredicto emitido por el jurado y respalda la sentencia de la Audiencia de Granada y la aplicación de las correspondientes penas a los acusados atendiendo a las pruebas existentes en la causa.

También respalda todo lo relativo al delito de agresión sexual cometido contra la mujer, que ha sido clave para aplicar la condena a prisión permanente revisable en dos de los implicados.

Señala la Sala a este respecto que "no se comete el delito de asesinato de forma simultánea al de agresión sexual, sino que en medio se produce un proceso intelectual en el que los acusados consideran que pueden ser descubiertos y deciden, para evitarlo, proceder al asesinato", traslandando el cuerpo de la mujer "desde la cama donde se cometieron los actos de índole sexual hasta el cuarto de baño donde, introduciéndola en la bañera, la degollaron".

ASALTO DE UN CORTIJO

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de abril de 2022, cuando los acusados se colaron en el cortijo, donde no estaban los moradores, con el propósito de robar cuanto hubiese de valor, según señaló la Audiencia de Granada en su sentencia, consultada por Europa Press.

Cuando llegó el propietario salieron a su encuentro "ocultando sus rostros con los pasamontañas y armados con los machetes, el revólver y una pistola artesanal".

Presuntamente le ataron de pies y manos en una silla, le taparon la cabeza y comenzaron a exigirle el dinero con "reiterados golpes con las manos y con los machetes".

A los veinte minutos llegó su compañera sentimental, a la que inmovilizaron de igual modo y comenzaron a amenazar igual que a su pareja.

Según declaró probado la sentencia, ejecutaron al hombre en la bañera; a ella la agredieron sexualmente y "a fin de no dejar testigos" la degollaron después.

Para deshacerse de ambos cadáveres, los acusados condujeron la furgoneta "durante un kilómetro aproximadamente. Se detuvieron en un barranco ubicado en una zona superior del cortijo" y ·desde allí, manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados".