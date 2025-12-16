TSJA confirma en Granada una condena de cinco años de prisión por agredir sexualmente al hijo de su pareja

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de cinco años de prisión y seis de libertad vigilada para un hombre juzgado en la Audiencia de Granada por agredir sexualmente al hijo de la mujer con la que mantenía relaciones esporádicas, el cual tenía en ese momento nueve años.

Los hechos se produjeron sobre las ocho de la tarde del 29 de noviembre de 2019 en un pueblo del área metropolitana de Granada. El acusado captó la atención del menor afirmando que le acompañaría a robar una moto y le llevó a un paraje recóndito y despoblado, donde había una construcción en la que se introdujeron.

Allí se inició una dinámica de agresiones sexuales sobre el menor concretada en diversos tocamientos sobre distintas partes de su cuerpo. Para vencer la resistencia del niño, le golpeó provocándole diversas lesiones, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Antes de que ocurrieran los hechos, el acusado, que vivía en Jaén, llevaba dos meses manteniendo relaciones sexuales con la madre del menor y pasaba algunos días en su domicilio.

Tanto la defensa como la acusación particular recurrieron la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Granada que condenó al acusado como autor de un delito consumado de agresión sexual a menor de dieciséis años con empleo de violencia y de otro delito de lesiones.

El acusado ha negado los hechos, si bien la Sección de Apelaciones de la Sala Penal del TSJA refrenda el fallo de la Audiencia Provincial que dio total credibilidad al testimonio de la víctima y ha confirmado el fallo, que también prohíbe al acusado contactar o aproximarse al menor durante doce años.

Además, deberá indemnizarle en 5.200 euros y no podrá ejercer ninguna profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por un tiempo de nueve años. Por el delito leve de lesiones, ha sido condenado al pago de una multa de 480 euros.