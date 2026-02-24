El turismo extranjero sostiene al sector turístico en Córdoba en enero marcado por suspensión de trenes y con borrascas

Archivo - Transeúnte por el Puente Romano con vistas a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que en enero han sido 61.031 los turistas que han visitado Córdoba, un 11,91% menos que en el mismo mes del año anterior y un incremento del 4,99% respecto a 2019.

En una nota, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha recordado que el mes de enero ha sido "muy complicado debido al accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el día 18, lo que provocó que durante un mes --hasta el 17 de febrero-- la conexión de tren con Madrid quedara sin servicio".

"Esta circunstancia ha supuesto un perjuicio enorme para el sector turístico de la ciudad, que ha sufrido un freno en el mes de enero derivado de esa falta de comunicaciones por ferrocarril, sin olvidar las malas condiciones climatológicas que hemos tenido", ha indicado Aguilar.

No obstante, la delegada ha apuntado que "el aumento del turismo extranjero ha permitido sostener los datos y que la bajada de visitantes no haya sido mayor en un mes sacudido por la tragedia". En este sentido, ha señalado que "los turistas de fuera de España han crecido un 2,67% en enero, lo que evidencia que muchos de estos visitantes han llegado a Córdoba vía conexión aérea con Málaga y Sevilla". Los turistas nacionales, por su lado, han descendido un 19,96% respecto a enero del 2025.

LAS AYUDAS

Aguilar se ha referido a las ayudas al sector hotelero anunciadas la pasada semana por el alcalde, José María Bellido, con una cuantía de 250.000 euros ampliables hasta los 560.000 euros y cuyos beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas responsables de alojamientos hoteleros.

"Córdoba ha pasado un mes con sus comunicaciones muy mermadas y eso es un verdadero drama para una ciudad que tiene en el Turismo uno de sus principales motores económicos", ha manifestado la delegada, quien ha apuntado "que estas ayudas forman parte de un plan de recuperación muy necesario puesto en marcha por este equipo de gobierno y que también va a explorar nuevas ayudas destinadas a todos los sectores afectados, que han acusado igualmente las malas condiciones climáticas que hemos tenido".

En cuanto a los datos del INE, las noches de hotel recogidas en establecimientos hoteleros durante el mes de enero han sido de 104.297, un 10,52% menos respecto a 2025. En la comparativa con 2019 los datos reflejan un incremento del 1,93%. Las pernoctaciones nacionales han descendido un 19,14% y las extranjeras se han incrementado un 5,62%. La estancia media en enero ha quedado registrada en 1,71 días, lo que supone un incremento del 1,79% respecto al mismo mes del año anterior. El grado de ocupación quedó cifrado en 42,30, un 14,68% menos que en 2025.