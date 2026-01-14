TurJaén valora el impacto de la Carrera de San Antón en el sector hotelero, con casi el 100% de ocupación en la capital

Archivo - Imagen de la pasada edición de la Carrera de San Antón. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) ha valorado el impacto de citas como la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, con casi el 94% de ocupación el 17 de enero y previsión de llegar al 100%.

Se trata del día en que se celebrará la cuadragésimo tercera edición de la carrera con récord de participación con 16.000 atletas en total: 12.000 en la prueba general, 2.000 en la infantil y 2.000 en la escolar. De ellos, en torno a 4.000 proceden de la provincia y de otros puntos de España, además del extranjero.

En este sentido, con motivo de esta "célebre carrera", TurJaén ha realizado encuestas necesarias para determinar la previsión de ocupación, según ha informado en una nota la entidad. El viernes, día anterior a su celebración, es del 57,57 por ciento en la capital jiennense, mientras que el sábado es del 93,77 por ciento y "se espera llegar al 100%".

Desde la asociación se valorado "este tipo de acontecimientos, que supone lleno en los alojamientos, ya que atraen a deportistas, aficionados, periodistas, etcétera, impulsando el turismo local".

"En definitiva, los eventos deportivos son un gran motor para el sector hotelero, no solo por la ocupación, sino por la oportunidad de ofrecer servicios de valor añadido y fortalecer la imagen del destino", ha afirmado.