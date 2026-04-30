Úbeda (Jaén) aplaza su Fiesta de la Primavera ante la previsión de tormentas

Cartel anunciando el aplazamiento de la Fiesta de la Primavera de Úbeda - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha anunciado el aplazamiento del Festival de Primavera, inicialmente previsto para el sábado, 2 de mayo, en el recinto ferial, debido a la previsión de inestabilidad meteorológica durante este fin de semana.

Según ha explicado el concejal de Festejos, Jerónimo García, los partes meteorológicos apuntan a la entrada de tormentas entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, con posibilidad de fuertes precipitaciones e incluso episodios puntuales de granizo.

"Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del festival, se ha decidido de forma consensuada con las organizaciones y los artistas posponer el evento al próximo 26 de junio", ha dicho García.

El concejal ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las personas que ya habían adquirido su entrada, asegurando que serán plenamente válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Asimismo, ha indicado que quienes deseen solicitar la devolución del importe podrán hacerlo a través de los mismos canales de compra.

En cuanto al contenido del festival, García ha confirmado que se mantendrá el cartel previsto --actuación de los DJ Tony Tega, Iván Ortiz y Marín--, aunque ha avanzado que la nueva fecha permitirá ampliar la programación con la incorporación de nuevos artistas, especialmente DJ, así como otras sorpresas que se darán a conocer en los próximos días.

"El precio de la entrada no va a variar, pero desde la organización y el Ayuntamiento consideramos que esta nueva fecha es una oportunidad para ofrecer un festival aún mayor y mejor, con el que además daremos la bienvenida al verano", ha destacado García.