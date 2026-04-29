Feijóo rechaza el modelo de Sánchez a través de Montero y llama a la mayoría el 17M: "No deis un balón por perdido"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c) junto a el candidato por Almería, Ramón Fernández-Pacheco (i), y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amatal (d) en el mitin de precampaña a las elecciones andaluzas. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo al modelo de gestión que, según ha advertido, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quiere llevar a la región porque es "lo mismo" que Sánchez al tiempo que ha instado a trabajar para conseguir que Juanma Moreno obtenga una mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

"No deis un balón por perdido, no deis la mayoría por conseguida", ha advertido el líder de los 'populares' en un acto de precampaña celebrado en Roquetas de Mar (Almería), donde ha asegurado que las mayorías "se sufren" y "no se tienen hasta las once de la noche del día en el que se cuentan los votos".

El presidente ha lanzado un mensaje de movilización para tratar de asentar la mayoría absoluta que el PP-A roza en gran parte de las encuestas, por lo que ha pedido a la militancia "trabajar de sol a sol" para dar "estabilidad" a un eventual gobierno del PP. "He visto perder ayuntamientos por un voto, he visto perder diputados por un voto", ha insistido.

Feijóo ha instado así a mantener la apuesta por Moreno, quien ha dado "la vuelta a todo lo que no funcionaba" y ha permitido alcanzar "metas que parecían imposibles" desde la sensatez frente a un modelo representado por Montero que, según él, plantea "españoles de primera y de segunda", con "subidas de impuestos" y falta de gestión, ya que no ha presentado presupuestos "en toda la legislatura" durante su etapa como ministra de Hacienda.

"Hay que elegir entre la decadencia o el futuro; entre Montero o Juanma Moreno", ha dicho el máximo dirigente del PP quien ha rechazado una vuelta a la "Andalucía de los ERE", por lo que también ha planteado los comicios en términos de "limpieza o corrupción".

Así, ha considerado que cuanto mejor sea el resultado de su partido el 17 de mayo, "mejores resultados tendrá Andalucía los próximos cuatro años", toda vez que la región, según ha visto, puede ser el territorio que actúe como trampolín para dar un "cambio" a España liderado por el PP.

"DE CONSIGNAS NO SE COME"

Feijóo ha reivindicado así una política "útil" que sirva para "mejorar la vida de las personas" en lugar de hacer "ruido", de la que "Andalucía es un ejemplo". "El PP-A ha hecho y está haciendo la mejor política de los gobiernos de España", ha recalcado el presidente del PP frente a las consignas empleadas por otros líderes que "de gestionar no tienen ni idea".

"De consignas no se come. Con las consignas no viene el proyecto", ha advertido Feijóo, quien ha desgranado, quien ha asegurado que los miembros del PP andaluz tienen "las mismas prioridades que a los ciudadanos" a quienes sirven. "Aquí se viene a defender el interés general, no ningún interés particular", ha deslizado.

Con ello, ha manifestado algunos compromisos concretos de su partido, del que ha asegurado que liderará y aprobará un "pacto nacional del agua" a través de "inversiones clave" al tiempo que garantizará la "llegada del AVE" a Almería.

"De la misma forma que decimos que un andaluz no es menos que el resto de los españoles, decimos rotundamente que ningún andaluz es menos que cualquier otro ciudadano, por muy diputado separatista que sea y por mucho que lo necesite el gobierno para sobrevivir", ha añadido.

UNA ANDALUCÍA "EN COLOR" CON MORENO

Por su parte, el presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que los ciudadanos tendrán que elegir el 17 de mayo entre "volver a la Andalucía en blanco y negro del PSOE" o seguir avanzando con "la Andalucía en color que representa Juanma Moreno".

El 'número uno' por Almería al Parlamento ha criticado el "castigo" del Gobierno central a la provincia ante la falta de infraestructuras hídricas o la "negativa a construir un cuartel" de la Guardia Civil en Roquetas de Mar donde la Junta, según ha advertido el también consejero, se ha "volcado" con la construcción de nuevos institutos y la finalización de un nuevo hospital, entre otras infraestructuras.

"El PP es el instrumento más útil para los almerienses y no les vamos a fallar. Necesitamos una mayoría suficiente para que Juanma Moreno siga apostando por Almería y para que esta provincia continúe avanzando como lo está haciendo", añadido.

Asimismo, el alcalde de Roquetas de Mar y presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha instado a los ciudadanos a apoyar al PP para que Moreno obtenga una mayoría amplia.

"Con un voto puedes tener una mayoría simple para poder gobernar", ha reclamado para asegurar que, con el PP en el Ejecutivo autonómico, "Andalucía ha cogido la importancia, el respeto y el sitio donde tenía que estar".

Amat ha manifestado su convencimiento de que el PP podría alcanzar hasta los 58 escaños en el Parlamento andaluz, aunque ha subrayado que "para eso todo el mundo tiene que contribuir". "Si nos echáis una mano, nos estamos echando una mano a toda Andalucía", ha insistido.

De igual modo, ha reclamado el inicio de una ola de apoyo al PP desde Roquetas de Mar que "dentro de poco" conduzca también a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. "Nos haces falta en Madrid", le ha dirigido Amat, quien ha pronosticado para el presidente de su partido "una situación parecida" a la de Moreno en términos de respaldo, "pero mucho más grande".