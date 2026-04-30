Por Andalucía y Maíllo recibirán en la campaña del 17M el respaldo de cuatro ministros y de dirigentes de IU y Sumar

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía que encabeza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo recibirá a lo largo de su campaña electoral, que comienza formalmente en la medianoche de este viernes, 1 de mayo, el respaldo de cuatro ministros de Sumar e IU --la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, así como Pablo Bustinduy, Sira Rego y Ernest Urtasun--, y de dirigentes nacionales y regionales de ambas formaciones.

Así lo han anunciado este jueves desde la coalición que integra a IU, Podemos, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, junto a otras cuatro formaciones de izquierda, en un comunicado en el que se señala que la candidatura que encabeza Antonio Maíllo proyecta "una campaña viva, pegada al terreno y construida desde la cercanía, con una idea clara", la de "sumar fuerzas para abrir un nuevo tiempo político en Andalucía".

La campaña de Por Andalucía "combinará actos políticos, presencia en movilizaciones sociales, participación en debates y una apuesta central por el contacto directo con la ciudadanía", y desde la coalición avanzan que será "una campaña de tú a tú en la calle, para hablar con la gente, mirarla a los ojos y escuchar sus problemas de primera mano", concebida como "un recorrido por los problemas reales de la gente", con "especial atención a la sanidad pública, el acceso a la vivienda, el empleo y la defensa de los servicios públicos".

La candidatura subraya también que será "una campaña de mucha calle, basada en ese contacto directo, escuchando y dialogando con la ciudadanía para trasladar propuestas concretas que mejoren la vida de la mayoría social andaluza", continuando la senda iniciada semanas atrás con la iniciativa "de tú a tú".

Antonio Maíllo abrirá campaña en la Alameda de Hércules de Sevilla con un acto a partir de las 19,00 horas en el que también participarán la coordinadora de IU Sevilla, Ana Aranda; el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, que también es el número 3 de la candidatura por Sevilla; y la candidata número dos por dicha provincia, Alejandra Durán, así como representantes de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Este viernes, 1 de mayo, Maíllo se desplazará a Málaga, donde participará en la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores y desarrollará su agenda de campaña en la provincia. En esta jornada estarán presentes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

El sábado 2 de mayo, la campaña continuará en la provincia de Cádiz, con presencia en Algeciras junto a la candidata cabeza de lista por la provincia, Esperanza Gómez, y la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, y por la tarde un acto en Jerez de la Frontera.

El domingo, 3 de mayo, la agenda se centrará en la provincia de Sevilla, con actividad en el municipio de Fuentes de Andalucía, "referente de gestión comprometida con la recuperación de los servicios públicos".

La segunda semana de campaña arrancará el lunes 4 de mayo con la participación de Maíllo en el debate electoral organizado por RTVE Andalucía junto a los otros cuatro candidatos a la Junta de las formaciones que han tenido representación parlamentaria en la última legislatura.

Ya el martes, 5 de mayo, la caravana se desplazará a Granada en una jornada "centrada en la defensa del derecho a la vivienda frente a los abusos de la presión turística", que culminará en un acto público con la participación, entre otros, del candidato provincial Rafael Sánchez Rufo. El miércoles 6 de mayo, la agenda se desarrollará en la provincia de Córdoba, "marcada por los compromisos con el sector agrícola" y con cierre en un acto público en Montilla, municipio donde la candidata de Por Andalucía en Córdoba, Rosa Rodríguez, es concejala.

El jueves 7 de mayo, Maíllo participará en las movilizaciones convocadas por los profesionales de educación infantil en Sevilla y, por la tarde, se desplazará a la capital onubense para un acto público donde participará entre otros, el candidato provincial, José Antonio Jiménez.

El viernes 8 de mayo continuará en la provincia de Cádiz, con presencia en Sanlúcar de Barrameda y un acto destacado en Puerto Real, centrado en la reivindicación de la igualdad junto a candidatas de Por Andalucía y representantes de colectivos feministas, en dos municipios gobernados por Izquierda Unida.

El sábado 9 de mayo, la agenda combinará Sevilla --donde "cientos de colectivos en defensa de los servicios públicos se manifestarán"-- y Jaén, con un acto público junto a la candidata provincial, Loli Montávez.

El domingo 10 de mayo, la caravana se desplazará a Almería, "epicentro de los últimos casos de corrupción protagonizados por el PP andaluz", antes de afrontar la recta final de campaña, en la que se enmarca el debate electoral previsto para el lunes 11 de mayo organizado por Canal Sur y con los mismos protagonistas que el de RTVE.

La campaña continuará el martes 12 de mayo en Granada, con actos en Motril y en la capital; el miércoles 13 en Málaga, donde Maíllo compartirá jornada con el candidato provincial, Ernesto Alba, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y el jueves 14 en Córdoba, donde la jornada concluirá con un "gran acto público" con la participación, además de la candidata provincial, de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del diputado autonómico José Manuel Gómez Jurado.

El viernes 15 de mayo tendrá lugar el acto de cierre de campaña en Sevilla, antes de la jornada electoral del domingo 17 de mayo.

MÁS AGENDA DE MINISTROS Y DIRIGENTES NACIONALES

Además, desde Por Andalucía avanzan que la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, participará en Granada el 15 de mayo en el acto de cierre de campaña, mientras que el coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico recorrerá Huelva (6 de mayo), Cádiz (7 de mayo) y Sevilla (8 de mayo).

El ministro Pablo Bustinduy estará en Málaga el 13 de mayo y en Córdoba al día siguiente, mientras que la eurodiputada Estrella Galán participará en Cádiz el 15 de mayo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desarrollará agenda en Málaga el 6 por la tarde (Rincón de la Victoria) y el 7 por la mañana, en Marbella (Málaga).

Lara Hernández, por su parte, estará en Cádiz el 5 de mayo; la diputada Tesh Sidi entre el 11 y el 14 de mayo; Sira Rego en Córdoba --el 7 de mayo y en el "acto central" del día 14), en Granada (8 y 9 de mayo), Cádiz (13 de mayo) y Sevilla (14 de mayo); y Enrique Santiago en Córdoba (5 y 13 de mayo), Sevilla (7 de mayo), Málaga (8 de mayo) y Granada (14 de mayo), junto a otras agendas en distintas provincias.

Además, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la portavoz parlamentaria andaluza, Inma Nieto, "mantendrán una presencia constante durante toda la campaña, reforzando el trabajo territorial".

