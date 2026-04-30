Moreno y Maíllo abren este jueves la campaña en Sevilla, Montero en Granada, Gavira en Cádiz y García en Málaga

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía para el 17M: María Jesús Montero (PSOE), Juanma Moreno (PP), Antonio Maíllo (Por Andalucía), Manuel Gavira (Vox) y José Ignacio García (Adelante Andalucía). - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de los partidos con representación parlamentaria en la última legislatura han escogido las ciudades de Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga para abrir este jueves, 30 de abril, la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que, no obstante, arranca oficialmente a las 00,00 horas de este viernes, 1 de mayo.

La campaña electoral se prolongará hasta el 15 de mayo, mientras que el sábado 16 se desarrollará la jornada de reflexión, previa al día de la cita con las urnas.

De este modo, los actos de apertura de campaña de todos ellos, según han informado las distintas formaciones, comenzarán a desarrollarse en la tarde de este jueves, 30 de abril, si bien hasta las 00,00 horas de este viernes los candidatos no podrán pedir el voto oficialmente, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, abrirá la campaña en Sevilla con un acto en los Jardines de Murillo, junto al monumento a Cristóbal Colón, a partir de las 20,30 horas. Moreno es cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Málaga.

Por su parte, la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que es la número uno de la lista socialista por Sevilla, ha escogido la ciudad de Granada para la apertura de su campaña, con un acto que se celebrará desde las 19,00 horas en el Hotel Abades Nevada Palace.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, abrirá la campaña en Cádiz, circunscripción por la que es cabeza de lista al Parlamento. Lo hará en un acto frente a la sede de la Subdelegación provincial a las 20,00 horas.

El candidato a la Junta de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, también ha escogido Sevilla para abrir la campaña, la provincia por la que es número uno a la Cámara autonómica, de forma que protagonizará un acto público a partir de las 19,00 horas en la Alameda de Hércules de la capital andaluza.

Finalmente, el candidato a la Presidencia de la Junta por parte de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que concurre a las elecciones al Parlamento por la provincia de Cádiz, abrirá la campaña en Málaga, a partir de las 20,30 horas con un acto programado en la explanada del puente del Museo de Arte Contemporáneo.

