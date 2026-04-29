Juanma Moreno afirma que "nunca dejará" Andalucía para "otra responsabilidad": "Es mi presente y mi futuro"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, este miércoles en Huelva. - GRUPO AZAHARA

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado este miércoles que tiene "claro" que "su presente y su futuro" es Andalucía y que "nunca" dejará "su tierra para otra responsabilidad".

Así lo ha manifestado el presidente de la administración andaluza en Huelva durante su participación en un foro, cuestionado por si dentro de cuatro años su futuro podría pasar por el Palacio de la Moncloa, donde ha remarcado que su "sueño y su pasión" está "en Andalucía".

Al respecto, ha explicado que un periodista le hizo recordar este martes que en un libro escrito por este "hay una nota, de cuando estaba de presidente de la organización juvenil y en la universidad" en la que Moreno ponía que "algún día" le "gustaría ser presidente de Andalucía". "Por tanto, mi sueño, mi pasión está en Andalucía y nunca me dejaré mi tierra para otra responsabilidad", ha remarcado.

Al hilo de ello, cuestionado por qué le diría a sus hijos si le plantearan que quieren ser presidentes de la comunidad autónoma, a los que señala que "si quieren servir a los demás" les "animaría" a perseguir "ese sueño" y que les aconsejaría que tuvieran "mucho tesón, mucha pasión y mucha ilusión" y echaran "mucho trabajo" porque "no es fácil" llegar a la Presidencia. "Solo pueden los que creen que pueden", ha concluido.

