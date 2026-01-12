Úbeda (Jaén) entregará la Medalla de Oro al Equipo ROCA de la Guardia Civil

Equipo Roca de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ÚBEDA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha aprobado por unanimidad la propuesta para conceder la Medalla de Oro de la ciudad de Úbeda a la Unidad de la Guardia Civil - Equipo ROCA como reconocimiento a "su trayectoria excepcional y a su decisiva contribución a la protección del sector agrícola y del medio rural del municipio".

El anuncio ha sido realizado por la concejala de Cultura y Turismo, Elena Rodríguez, después de que todos los grupos políticos hayan respaldado esta iniciativa, que será elevada al pleno de la Corporación para su aprobación definitiva conforme al reglamento de honores y distinciones.

La propuesta reconoce el trabajo que el Equipo ROCA viene desarrollando en Úbeda desde su creación, hace más de una década, destacando su papel clave en la prevención, investigación y esclarecimiento de delitos relacionados con los hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente en el ámbito del olivar, uno de los principales motores económicos, sociales y culturales de la ciudad.

A lo largo de estos años, la actuación de esta unidad especializada ha permitido reducir de forma significativa la delincuencia en el medio rural, recuperar grandes cantidades de producto sustraído, maquinaria y herramientas agrícolas, así como desarticular redes criminales organizadas que operaban tanto a nivel provincial como interprovincial. Todo ello, según la concejala, ha contribuido a reforzar la seguridad en el campo ubetense y a mejorar la percepción de tranquilidad entre agricultores, cooperativas, almazaras y vecinos del término municipal.

El reconocimiento se extiende a los agentes que han formado y forman parte del Equipo ROCA de Úbeda y que serán distinguidos con la máxima distinción honorífica de la ciudad. El documento aprobado destaca igualmente los valores humanos y profesionales que definen a esta unidad, como la cercanía con el sector agrario, la disponibilidad permanente durante campañas especialmente complejas como la recogida de la aceituna, la vocación de servicio público, la dedicación y el compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

Asimismo, la concejala ha subrayado la estrecha colaboración mantenida entre el Equipo ROCA y el Ayuntamiento de Úbeda, así como con otras administraciones, cuerpos de seguridad y agentes del sector agrario, una cooperación institucional que "ha resultado clave para la eficacia de los operativos y para garantizar la seguridad en un término municipal amplio y con un importante peso del medio rural".

La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, ha puntualizado la edil, se enmarca dentro de la tradición municipal de reconocer a personas, colectivos e instituciones que han destacado por su contribución ejemplar al bienestar, la seguridad y el prestigio de Úbeda a nivel provincial y nacional.

La ceremonia oficial de entrega de la Medalla de Oro al Equipo ROCA de la Guardia Civil se llevará a cabo en abril, si bien la fecha concreta aún está pendiente de determinación y será comunicada oficialmente por el Ayuntamiento de Úbeda.