Úbeda (Jaén) presentará 25 espectáculos en su 32ª Muestra de Teatro de Otoño, que premiará a la actriz Isabel Ordaz

Cartel de la Muestra de Teatro de Otoño de Úbeda 2026 - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) volvería a subir el telón con la 32ª Muestra de Teatro de Otoño, una cita que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 11 de diciembre de 2026. El evento contará con un total de 25 espectáculos distribuidos en cuatro escenarios de la ciudad y otorgará el XVIII Premio Nacional de Teatro 'Antero Guardia' a la actriz Isabel Ordaz.

Durante la presentación, la edil de Cultura, Elena Rodríguez, ha destacado que, tras más de tres décadas de trayectoria, esta muestra "se ha consolidado como una programación escénica de referencia en Andalucía" por su capacidad para reunir grandes producciones nacionales, compañías históricas, nuevos lenguajes escénicos, creadores locales y propuestas para todos los públicos.

Asimismo, ha subrayado que la iniciativa reafirma el compromiso del Consistorio con la cultura como "elemento esencial para el desarrollo social, educativo y turístico de la ciudad".

La programación de esta edición se desarrollará en el Teatro SAFA, el Teatro Don Bosco, el Auditorio del Hospital de Santiago y la Iglesia de San Lorenzo. La oferta incluye teatro contemporáneo, grandes comedias, clásicos, zarzuela, teatro musical, montajes familiares y propuestas inclusivas.

La inauguración tendrá lugar el 29 de septiembre con la representación de la zarzuela 'La Revoltosa', a cargo del Teatro Lírico Andaluz. A partir de esa fecha, pasarán por las tablas ubetenses montajes como 'Misery', protagonizada por Carmen Conesa; 'Pensionistas', con Irma Soriano, Loreto Valverde y Charo Reina; 'Bestseller', con Nacho Guerreros; o el regreso de Rafael Álvarez 'El Brujo' con 'Iconos o la exploración del destino'.

También se pondrán en escena la primera adaptación teatral de 'La tía Tula', protagonizada por María José Goyanes; el nuevo espectáculo de Yllana, 'Gool'; la comedia '53 domingos', escrita y dirigida por Cesc Gay; y el musical 'Rocío Dúrcal es Inolvidable', bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. A ellos se sumarán compañías de teatro de investigación y creación contemporánea como La Zaranda y Atalaya.

La edil ha hecho especial hincapié en el respaldo de la muestra al tejido escénico de Úbeda y de la provincia de Jaén. De este modo, participarán agrupaciones como La Teatral Tirsos y Caretas, Por Esos Cerros, la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta --con sus proyectos inclusivos--, y las compañías jiennenses Espera Teatro y Producciones Palco Lírico. Además, la actriz ubetense Ángela Chica presentará su montaje 'Kilogramos'.

Por otra parte, la actriz Isabel Ordaz recibirá el XVIII Premio Nacional de Teatro 'Antero Guardia' en reconocimiento a su trayectoria. Ordaz también participará en la programación con 'Cuentos a la lumbre de San Juan', una propuesta basada en un texto de José Jiménez Lozano, adaptada por Eusebio Calonge y la propia actriz, que se incluye en la 49ª Semana Sanjuanista y en el Año Jubilar Sanjuanista.

Con este galardón, la intérprete se suma a una lista de premiados en la que figuran nombres como Concha Velasco, José Sacristán, Imanol Arias, Loles León o Juanjo Artero, entre otros.

El Año Jubilar Sanjuanista contará con otra propuesta especial para clausurar la muestra el 11 de diciembre: 'De súbito la luz', una creación del dramaturgo Fernando Donaire y dirigida por Carlos Aladro, concebida expresamente para conmemorar esta efeméride a medio camino entre la lectura dramatizada y la performance.

Por último, la responsable de Cultura ha anunciado que las entradas se podrán adquirir a partir de la próxima semana, una vez se publique la programación en la web municipal. Los puntos de venta físicos serán el Área de Cultura y Fiestas y la taquilla del Hospital de Santiago, además de estar disponibles en la plataforma ConsigueTuEntrada, manteniéndose los descuentos habituales para distintos colectivos.