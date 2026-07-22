Úbeda (Jaén) reunirá en una jornada a expertos en salud, gastronomía y marketing para analizar el futuro del AOVE

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) acogerá el próximo 18 de septiembre la VI Jornada Virgen Extra Patrimonio Saludable, un encuentro que presentará un programa multidisciplinar con destacados profesionales de la salud, la gastronomía, el marketing y el bienestar para analizar el presente y el futuro del aceite de oliva virgen extra (AOVE) como motor de desarrollo, innovación y salud.

Organizada por el Centro de Interpretación Olivar y Aceite y el Ayuntamiento de Úbeda, la cita ya tiene las inscripciones abiertas y se consolida como un espacio de encuentro para productores, cooperativas, almazaras, empresas, investigadores, instituciones y profesionales del sector oleícola.

El programa comenzará con una inauguración institucional que dará paso al bloque de Salud. En este espacio, la catedrática de Microbiología de la Universidad de Jaén, la doctora Magdalena Martínez, abordará la influencia del AOVE en la microbiota intestinal y sus efectos fisiológicos.

Posteriormente, el doctor José Juan Gaforio, catedrático de la Universidad de Jaén y coordinador del Área de Inmunología, ofrecerá una ponencia para desmontar mitos nutricionales y analizar por qué el AOVE sigue siendo una de las grasas más beneficiosas para la salud metabólica.

La gastronomía contará con un papel protagonista a través de un desayuno saludable elaborado con los aceites de las entidades patrocinadoras y un 'showcooking' a cargo del chef Juan Pablo Gámez, del Restaurante Los Sentidos.

En la segunda parte de la jornada, el marketing centrará la atención con la intervención del doctor Francisco José Torres, catedrático de Marketing de la Universidad de Jaén e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva, quien analizará las claves del comportamiento del consumidor y las estrategias de futuro para el sector. Tras esta ponencia, se dará paso a un espacio de cóctel 'networking' entre los asistentes, ponentes y colaboradores.

También se ha diseñado la propuesta inmersiva 'AOVE con los cinco sentidos', una de las novedades de esta edición que permitirá a los participantes descubrir el aceite de oliva virgen extra mediante experiencias gastronómicas, aromas, texturas y actividades sensoriales.

La conferencia magistral de la tarde correrá a cargo de Alba Cardalda, psicóloga, divulgadora y autora especializada en psicología aplicada, diálogo interno y comunicación.

Cardalda ofrecerá una visión sobre la importancia de la comunicación, las emociones y el diálogo interno en la toma de decisiones, aportando herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional y su conexión con los hábitos que favorecen la calidad de vida.

La jornada concluirá con un ambiente distendido que incluirá música en directo y una propuesta gastronómica elaborada con AOVE, productos de proximidad y de la marca Degusta Jaén, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias.

Además de su carácter divulgativo, esta sexta edición mantendrá su vertiente solidaria, ya que los fondos recaudados con las entradas --disponibles a través de la web del Centro de Interpretación Olivar y Aceite-- se destinarán a la ONG Asociación Síndrome 22q11.