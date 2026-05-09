La UCO fomenta la divulgación científica con una nueva edición de los monólogos 'Cuéntame tu tesis'

Participantes en una edición anterior de 'Cuéntame tu tesis'. - UCO

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ya tiene abierta la convocatoria, hasta el 25 de mayo, para participar en una nueva edición de 'Cuéntame tu tesis', el certamen de monólogos científicos cuyo objetivo es fomentar la comunicación de la ciencia y la cultura divulgadora entre la comunidad científica en formación de la UCO.

Según informa la institución universitaria en su web, consultada por Europa Press, las personas interesadas en participar deberán enviar a la cuenta de correo 'ucc@uco.es' un vídeo divulgativo de tres minutos de duración explicando los principales objetivos y resultados de tesis doctoral. Además, deberán completar este formulario 'https://forms.gle/cAMpdnyX5myEnqAK9'.

El certamen está abierto a cualquier persona matriculada en los estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba o que haya finalizado dichos estudios en los últimos tres años. Tras el periodo de recepción de los vídeos, se realizará una primera selección de seis participantes que pasarán a la fase final.

Las personas seleccionadas para esta fase deberán participar en una jornada formativa organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y exponer, posteriormente, su tesis en tres minutos ante el público en la Gala Central de La Noche Europea de los Investigadores, que se celebrará durante la tarde del viernes 25 de septiembre.

El jurado, integrado por personal de la subcomisión de cultura científica de la Universidad de Córdoba, valorará el contenido y el rigor científico de los temas tratados; las capacidades comunicativas y de entretenimiento y la claridad de los mensajes, de modo que sean comprensibles para públicos no especializados.

'Cuéntame tu tesis' es una acción contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.