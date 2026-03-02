La UCO y el Imdeec visibilizan el liderazgo femenino en el sector estratégico de la logística con una jornada

Cartel de la jornada 'Mujeres en la Logística', una cita indispensable para analizar, visibilizar e impulsar el talento femenino en uno de los sectores con mayor impacto en la competitividad empresarial y el desarrollo económico. - UCO

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá este martes 3 de marzo la jornada 'Mujeres en la Logística', una cita indispensable para analizar, visibilizar e impulsar el talento femenino en uno de los sectores con mayor impacto en la competitividad empresarial y el desarrollo económico.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el encuentro se celebrará de 10,30 a 12,00 horas en la Sala Mudéjar del Rectorado, en el marco de los encuentros del sector logístico contemplados en el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y la Universidad de Córdoba, gestionado por Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor).

El encuentro pondrá el foco en cómo las mujeres están contribuyendo a modernizar la logística, liderando operaciones, dirigiendo áreas financieras y estratégicas y participando activamente en proyectos de gran impacto empresarial e institucional. Asimismo, se abordará el potencial de las infraestructuras logísticas avanzadas en Córdoba como motor de empleo cualificado y como oportunidad para consolidar el liderazgo femenino en puestos técnicos y de decisión.

Durante la jornada se celebrará una mesa redonda que reunirá a destacadas profesionales que actualmente lideran áreas estratégicas en el ámbito logístico: Aurora Flores Moreno, directora de Operaciones/Supply Chain y miembro de Melyt (Asociación Española de Mujeres en Logística y Transporte); Raquel Sanz Galiano, CEO de Portofrio Logistics; Adela Navarro Chico, directora Financiera y de Operaciones en Transportes Hermanos Navarro, y Pilar Ortiz Madrid, directora de Proyectos y Relaciones Corporativas en el Clúster Andalucía Logistics.

A través de sus experiencias se abordarán cuestiones como la gestión de operaciones y supply chain, la dirección estratégica en empresas de transporte y logística, la colaboración público-privada, la captación de talento y los desafíos de futuro del sector.

La jornada, con enfoque de género, está dirigida a profesionales de la logística, la industria y el transporte, responsables institucionales, empresas, comunidad universitaria y estudiantado que esté orientando su futuro hacia este ámbito.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: 'https://inscripcion.fundecor.es/inscripcion-jornadas-mujeres...'.