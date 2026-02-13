La UCO inaugura en Cabra su nuevo Centro de Desarrollo Territorial para impulsar el desarrollo de la comarca

Autoridades durante la inauguración del nuevo centro en la Casa de la Juventud de Cabra. - UCO

CABRA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado este viernes el Centro de Desarrollo Territorial de Cabra, un nuevo espacio concebido para impulsar el desarrollo socioeconómico, la innovación y la transferencia de conocimiento en la comarca y que es fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de egabrense y la institución académica en marzo del pasado año.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que este centro nace con el objetivo de acercar la Universidad al territorio, especialmente al tejido empresarial, así como favorecer la colaboración con administraciones, empresas y ciudadanía a través de acciones formativas, proyectos de investigación y acciones destinadas a dar respuesta a las necesidades reales del entorno.

Numerosas autoridades políticas y académicas se han dado cita en la Casa de la Juventud del municipio para arropar la puesta en marcha de esta iniciativa, en un acto que ha sido presidido por el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el alcalde Cabra, Fernando Priego; el director del centro y profesor del Área de Organización de Empresas de la institución universitaria, Guzmán Muñoz; el delegado municipal de Presidencia y Educación de Cabra, Javier Fernández; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, Diego Copé, quien ha agradecido a la Universidad de Córdoba "su compromiso con la territorialidad".

En este contexto, Torralbo ha subrayado que "iniciativas como esta permiten que el conocimiento generado en la universidad se transforme en progreso y desarrollo" y contribuyen a que la "provincia de Córdoba sea más competitiva, esté más cohesionada, y disponga de mayores oportunidades".

Asimismo, el rector de la institución universitaria ha recordado que todos los indicadores que refuerzan las posiciones destacadas de la UCO en distintos rankings "carecerían de menos valor sino fuéramos capaces de ponerlos al servicio de la ciudadanía", ya que "la excelencia académica", ha recordado, "no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad, la de transformar el conocimiento en bienestar real para la sociedad a la que nos debemos".

Por su parte, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha agradecido a la Universidad de Córdoba "su disposición e interés para que este proyecto haya salido adelante", señalando que "se trata de uno más de los que, históricamente, vienen respaldando la colaboración entre ambas instituciones" y que "refuerzan el papel de Cabra como 'ciudad universitaria' y referente educativo en el centro de Andalucía".

En este sentido, el máximo responsable municipal ha mostrado su satisfacción ante "los resultados que ya estamos obteniendo, sólo en las primeras semanas de funcionamiento de este Centro", que "ha despertado el interés tanto de la población que demandaba este tipo de formación como de muchos sectores económicos de la ciudad que han visto en la transferencia de conocimiento que aporta la Universidad una oportunidad de especialización y, por ende, de expansión y desarrollo".

El director del Centro de Desarrollo Territorial, Guzmán Muñoz, ha subrayado que "hoy se ha inaugurado una forma de entender la universidad que se concibe como un actor comprometido con su entorno, y que no se conforma con estar en el territorio, sino que decide trabajar con el territorio". Por ello, ha destacado, "el centro apostará por un modelo de colaboración estable entre grupos de investigación y tejido productivo, que facilite una cooperación real y bidireccional, y que posicione a la universidad como un puente de conocimiento".

Más allá de ello, el director del nuevo espacio ha reconocido que esta nueva labor "le está permitiendo acercarse de forma directa a la realidad cotidiana de las empresas, a sus problemas y necesidades, y a esa mezcla de creatividad, urgencia y resiliencia con la que se sostiene el día a día del tejido productivo".

El centro, enmarcado en la estrategia de la Universidad de Córdoba de acercar el conocimiento universitario al territorio, refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo territorial, apostando por un modelo de universidad alineado con las necesidades de su entorno y los retos actuales de la sociedad. De esta forma, este nuevo espacio se suma a la red de Centros de Desarrollo Territorial que la UCO ha establecido durante los últimos años en diferentes puntos de la provincia como Lucena, Pozoblanco, Puente Genil, Baena, y Priego de Córdoba.

FORMACIÓN, TRANSFERENCIA Y DINAMIZACIÓN CULTURAL

Por un lado, el centro cumplirá una función formativa orientada a detectar y canalizar desde el propio territorio las demandas reales de los distintos sectores socioeconómicos de Cabra y su entorno, con especial atención a un sector clave en la zona como la industria del metal, sin dejar de lado otros ámbitos estratégicos como el logístico, tecnológico, sanitario, jurídico, agroalimentario, tratamiento de aguas, el sector cultural e histórico-arqueológico o el diseño gráfico.

Más allá de ello, el centro actuará como intermediario en la transferencia de conocimiento entre la Universidad y la empresa, apostando por un modelo de colaboración estable entre los grupos de investigación universitarios y el tejido productivo de la zona.

El centro asume también una importante dimensión cultural que, más allá de consolidarse como un instrumento de generación de conocimiento, le permita posicionarse como un agente activo en la dinamización social del territorio, "algo de especial relevancia en un municipio como Cabra, caracterizado por una intensa vida cultural y un patrimonio histórico de gran relevancia", ha destacado Guzmán Muñoz.

ACTIVIDAD INICIAL Y HOJA DE RUTA

En sus primeros meses de funcionamiento, responsables del centro han mantenido diversas reuniones con organizaciones empresariales de la zona para conocer las necesidades del entorno. Más allá de ello, ya se han realizado distintas jornadas de formación sobre urbanismo y edificación, comercio electrónico, tecnología aplicada a logística y transporte y cambios normativos en los sistemas de facturación.

Durante los próximos meses, se realizarán cursos de ciberseguridad, gestión de Excel, licitaciones en las administraciones públicas y estados contables para pymes. Además, el centro tiene previsto continuar sus reuniones con el tejido empresarial, así como la celebración de un concierto conjunto del Coro Averroes y el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar y Eslava y la puesta en escena de una obra interpretada por el Grupo de Teatro de la Universidad de Córdoba.