La UCO inaugura la Cátedra Fátima Al Fihri con la antología 'Matria', un puente poético entre España y Marruecos

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Fátima Al Fihri de Relaciones Hispano-Marroquíes de la Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado su programación de actividades con un acto que ha reunido a destacadas voces femeninas de ambos países. Durante el evento, celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado, se ha presentado 'Matria', una colección de poesía contemporánea femenina española y marroquí.

Lo que comenzó en 2024 con la publicación de doce cuadernos de poesía distribuidos en los barcos de la Fundación Baleària que conectan España y Marruecos, se ha consolidado en un volumen que reúne a 16 poetas y 14 artistas de ambas nacionalidades, quienes han cedido sus obras pictóricas para esta edición, ofreciendo así un diálogo artístico y literario entre los dos países, según ha detallado la institución universitaria en una nota.

La obra, coordinada por el poeta José Sarria, editada por la Fundación Balearia y la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí (Foro Ibn Rushd), y cuyos poemas han sido traducidos por la profesora de la Universidad de Marrakech Salma Moutaouakkil, recopila una antología que no sólo reúne versos, sino que también construye un espacio de intercambio y reconocimiento de la pluralidad del arte creado por mujeres de ambas orillas.

Cuatro de las poetas antalogadas en la obra, Touria Majdouline, Juana Castro, Yolanda Castaño y María Rosal, han participado en el acto de presentación leyendo algunos de sus poemas. Además, han acompañado la lectura los poetas cordobeses Pablo García Casado, Manuel Gahete, Marisa Calero, Antonio L. Ginés y Rafi Hames.

El evento ha estado presidido por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; el ministro Plenipotenciario de la Embajada de Marruecos, Adil El Alami; la directora de la Cátedra Fátima Al Fihri, María Rosal; el presidente de la fundación Baleària, Ricard Pérez, y el presidente Asociación de Amistad Andaluza Marroquí (Foro Ibn Rushd), José Sarría.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución ha agradecido a la directora de la Cátedra "su liderazgo y capacidad para emprender este proyecto", al tiempo que ha calificado la antología presentada como "un ejemplo de colaboración público privada" y un proyecto realizado con el objetivo de construir puentes entre ambas culturas.

En esta misma línea se ha pronunciado Adil El Alami, que ha mostrado su "pleno respaldo" a la Cátedra y ha subrayado que la antología "ofrece un espacio de creación para creadoras de ambas orillas y un diálogo cultural a través de la poesía, que es un lenguaje universal y uno de los puentes más sólidos para unir culturas".

Por su parte, María Rosal ha recordado que el volumen presentado durante esta tarde reúne los valores simbólicos y culturales de la Cátedra, una iniciativa creada hace unos meses con el objetivo de "profundizar en el mutuo conocimiento de la cultura de ambos países y destacar aportaciones de mujeres en el ámbito de la cultura y la educación".

Asimismo, el presidente de la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí ha destacado que 'Matria' "no es una simple antología, sino una casa de acogida, la de las mujeres que forjan la Historia y la de una identidad que no se rige por fronteras, sino por las voces de sus poetas".

Por último, el presidente fundación Baleària ha subrayado que el nuevo volumen presentado "refleja a la perfección uno de nuestros lemas: el espíritu del mar, un mar que a lo largo de la historia ha transportado cultura y pensamiento".

La Cátedra de Relaciones Hispano-Marroquíes Fátima Al Fihri fue creada el pasado mes de julio como una iniciativa de desarrollo y proyección sociocultural. Su establecimiento se formalizó mediante un convenio entre la Embajada de Marruecos en España y la UCO, con el objetivo de fomentar el diálogo cultural y académico entre ambos países, favorecer el conocimiento mutuo y promover proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.

El nombre de la cátedra rinde homenaje a una de las figuras femeninas más relevantes de la historia de la cultura y la educación. Fátima Al Fihri (siglo IX) fue la fundadora de la madraza de Fez, semilla de la que surgió la considerada universidad más antigua del mundo, la universidad Al-Qarawiyyin de Fez.