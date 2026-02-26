La UCO lidera el proyecto Atlas para crear redes eléctricas de distribución más flexibles y resilientes

Participantes en el proyecto Atlas. - UCO

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto 'Atlas: Control Avanzado para la Integración a Gran Escala de Microrredes Power-toX en Sistemas Eléctricos de Potencia', liderado por la Universidad de Córdoba (UCO) y en el que la institución colabora con la Universidad de Manchester y la Universidad de Aalborg, el Centro Nacional del Hidrógeno y Magtel, se ha puesto en marcha con el objetivo de hacer más flexibles y resilientes las redes eléctricas de distribución.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que la mejora de los Sistemas Eléctricos de Potencia --conjuntos interconectados de equipos e instalaciones para la generación, transmisión y distribución de energía-- supone un reto en un contexto de hiperdependencia energética en la que, además, tienen cada vez más peso las renovables.

En este conetexto, el planteamiento de dicho proyecto pasa por desarrollar un método de control computacional más sencillo, capaz de gestionar simultáneamente un gran número de microrredes y de anticiparse a una amplia probabilidad de escenarios.

Liderado por los investigadores Félix García, del grupo de investigación en Ingeniería Eléctrica, y Jorge Eugenio Jiménez, del grupo de investigación Prinia (Proyectos de Ingeniería Informática y Automática), el proyecto ha iniciado con su reunión de lanzamiento una andadura que se extenderá hasta septiembre de 2028 y que ha sido financiada dentro de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2024 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La iniciativa, en la que también participan los investigadores José Ramón González, Francisco Javier Jiménez, Jorge Ruiz, David Bullejos, Francisco Javier Vázquez y Ramón Lara, plantea además diseñar una estrategia de control que permita optimizar microrredes donde conviven dos modelos de negocio distintos: el mercado eléctrico y el mercado del hidrógeno.