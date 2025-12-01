La UCO participa en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con un estudio sobre gestión de agua

La catedrática de Ingeniería Hidráulica de la UCO María José Polo en la jornada 'Agua y Futuro: Hoja de ruta para España'. - UCO

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha liderado la realización de un diagnóstico a nivel nacional de la situación y perspectivas del cambio climático en relación con la gestión del agua y los recursos hídricos. El trabajo forma parte de la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (Ericc-2025), el primer análisis integral a escala nacional que identifica y caracteriza los riesgos asociados al cambio climático que ha sido coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que los resultados de la Ericc-2025 servirán para orientar las políticas de adaptación en España, integrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales, sentando así las bases para el nuevo programa de trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc).

El grupo de investigación de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba ha sido el encargado de liderar el trabajo relativo a la gestión del agua y los recursos hídricos para este informe, que aborda 14 de los principales sectores socioeconómicos y sistemas naturales de España.

Desarrollado mediante la asistencia técnica de un consorcio científico-técnico formado por IH Cantabria, Tecnalia y el BC3, ha contado con un grupo asesor formado por personas expertas en impactos y riesgos climáticos del ámbito de la investigación y la gestión pública y privada, bajo revisión de la Oficina Española de Cambio Climático y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.

La catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, miembro del Departamento de Agronomía y vicerrectora de Política Científica, María José Polo, que lidera el grupo de investigación, ha presentado los resultados del trabajo en la jornada 'Agua y Futuro: Hoja de ruta para España', organizada por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape).

En el encuentro, ha impartido la sesión técnica 'Agua y recursos hídricos. Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España', abordando la situación y perspectivas del cambio climático en relación con la gestión del agua.

JORNADAS 'AGUA Y FUTURO'

Las jornadas han permitido definir los retos e inversiones prioritarias para fortalecer la seguridad hídrica del país en los próximos años, poniendo en relieve la necesidad de avanzar hacia una coordinación administrativa eficaz, modernizar infraestructuras, revisar criterios de diseño, trabajar de forma integrada para el acceso a datos y la comunicación con la sociedad y otras vulnerabilidades en las que es necesario actuar para minimizar los riesgos que implica el cambio climático en el ámbito de agua.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha contado con la participación de Julián Núñez, presidente de Seopan, así como con representantes de las principales asociaciones de agua del país --AEDyR, Daquas, Fenacore, Seopan y Spancold--- que protagonizaron la mesa redonda titulada 'De la escasez a la resiliencia: problemas y soluciones', moderada por el fundador y director de iAgua, Alejandro Maceira. La jornada ha cerrado con la intervención de María Dolores Pascual, directora general del Agua, que ha remarcado la utilidad del informe para orientar decisiones estratégicas en "un momento clave para España".