La UCO publica un libro homenaje en torno a la figura del profesor Juan de Dios Torralbo Caballero

Autoridades, compañeros y algunos de los autores que han participado en el libro homenaje al profesor Juan de Dios Torralbo. - UCO

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado este martes, en la Facultad de Filosofía y Letras, un libro homenaje, publicado por la editorial UCOPress, en torno a la figura del profesor Juan de Dios Torralbo Caballero, fallecido en septiembre de 2023.

Tal y como ha informado la UCO, la semblanza del libro 'But thy eternal summer shall not face. Studia Literaria in Honorem Juan de Dios Torralbo' comienza con las siguentes palabras: 'Hablar de Juande es hablar de alguien excelso, en el sentido más pleno y noble del término, ya que, sin proponérselo, se movía con naturalidad y sobresalía en la excelencia a nivel personal, social, académico y profesional. Su forma de ser y de estar lo situaban a una altura serena que acogía y generaba admiración'.

Se trata tan sólo de uno de los numerosos párrafos que a lo largo de toda la publicación rinden cuenta del enorme legado académico y humano del profesor de la UCO. La obra, que atesora todo el cariño y reconocimiento que le profesan las personas que le rodeaban, lleva por título un verso de uno de los sonetos más famosos de Shakespeare, en el que el dramaturgo inglés reflexiona sobre la inmortalidad a través de la poesía.

El libro ha sido presentado en un acto que ha contado con la presencia del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín; la directora del Departamento de Filología Inglesa, María Jesús López; el gerente de la Universidad de Córdoba y también compañero del profesor homenajeado, Eulalio Fernández, y la profesora María del Carmen Balbuena, co-editora de la publicación junto con Miguel Ángel García y Gloria Torralbo.

Durante la presentación de la obra Eulalio Fernández ha subrayado el carácter relevante del acto desde el punto de vista académico y ha destacado la responsabilidad que tiene la institución de velar por el legado, "el legado de aquellos que nos dejan algo por lo que nuestra universidad hoy es mejor, y que no se construye de forma gratuita, sino que hay que regarlo todos los días", ha puntualizado.

En este sentido se ha expresado también la profesora María del Carmen Balbuena, quien se ha referido al profesor como una persona "de mirada limpia y sonrisa franca" y ha catalogado el libro como una herramienta para "sentirnos cerca de él y de trasladarnos a los momentos que hemos vivido juntos".

En esta misma línea, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras ha catalogado el acto como "un homenaje merecido" que pone en valor no sólo "sus extraordinarias y numerosas publicaciones sino también su persona".

Por su parte, la profesora María Jesús López ha querido subrayar "la huella" que ha dejado el profesor Juan de Dios Torralbo en el alumnado y en su Departamento y el perfil investigador heterogéneo del homenajeado, que "era capaz de aunar tradiciones y géneros literarios muy diferentes".

CONTRIBUCIONES DESDE DISTINTOS ÁMBITOS

En el volumen, que nace por iniciativa del grupo de investigación de la Universidad de Córdoba 'Texto, Ciencia y Traducción', se pone de manifiesto el compromiso académico y personal del profesor Torralbo Caballero dentro y fuera de la Universidad de Córdoba. Prologado por el rector de la institución universitaria, la publicación incluye un laudatorio de los profesores Miguel Ángel García y María del Carmen Balbuena y una semblanza a cargo del profesor Eulalio Fernández.

Concretamente, inician la publicación dos capítulos redactados por miembros de Reales Academias andaluzas: Antonio Moreno, que presenta la labor docente e investigadora del profesor homenajeado, y José María Caballero, que destaca su papel en la revista literaria Ánfora Nova.

En la obra se presentan contribuciones desde los ámbitos de la filología inglesa y la traducción, la filología española e hispanoamericana y el análisis del discurso. En ellas participan cerca de una veintena de autores de la Université Clermont Auvergne (Francia), la Università di Catania (Italia), las Universidades de Jaén, Complutense de Madrid, Valladolid y Córdoba, así como responsables de revistas y personal investigador del grupo de investigación 'Texto, Ciencia y Traducción', con quien el profesor Torralbo Caballero colaboró estrechamente.

A lo largo de todos estos capítulos se abordan una variedad de temas como el ecofeminismo de 'Agnes Grey' (1847), de Anne Brönte; la influencia de Pepita Jiménez en la gran obra de James Joyce, 'Ulysses', la figura del antihéroe en 'Breaking Bad' y 'Don Quijote', la recepción de Oscar Wilde en España e Hispanoamérica a través de la traducción, las traductoras del 27, la labor creativa del profesor Carlos Clementson y el Grupo Cántico, la educación bilingüe desde perspectivas mediáticas y científicas o el discurso periodístico y el término populismo en titulares de noticias.

Se trata, en definitiva, no sólo de una contribución académica desde distintas áreas, sino de una muestra del profundo respeto y el recuerdo emocionado que quienes han colaborado en el libro sienten por el investigador, compañero y amigo Juan de Dios Torralbo Caballero.