UCODivulga forma al personal investigador de Córdoba en la comunicación social de la ciencia

Laura Camón en su sesión de UCODivulga. - UCO

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

A lo largo del mes de enero, cuatro charlas y talleres prácticos celebrados en el marco de la XIV edición de 'UCODivulga: Más allá de los papers' han ofrecido al personal investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) algunas claves y herramientas para la comunicación social de la ciencia.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, UCODivulga comenzó con una charla introductoria sobre el contexto actual de la divulgación científica de la mano de Elena Lázaro Real, directora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO. En ella, las personas asistentes pudieron conocer las necesidades y razones que hay detrás de la divulgación, cómo esta ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo se puede llevar a cabo.

Lorena Sánchez, periodista científica en 'The Conversation', centró su charla en una de las claves de la comunicación social de la ciencia: la escritura de artículos de divulgación, cuya estructura y lenguaje es diferente al que se emplea en los 'papers' científicos. Además de explicar qué es y cómo funciona la plataforma de noticias y análisis escritos por personal investigador y dirigida directamente a la sociedad 'The Conversation', Lorena Sánchez realizó una práctica destacando la importancia del titular, de empezar con un aspecto que capte la atención y de simplificar el lenguaje.

La difusión de la ciencia a través de nuevos formatos audiovisuales también ha tenido su hueco en el programa de UCODivulga. La bióloga, primatóloga, divulgadora científica e 'instagramer' Laura Camón se centró en cómo mejorar los vídeos de divulgación en redes sociales destacando la importancia de captar y mantener la atención a través de recursos como contar historias, plantear preguntas o un conflicto o decir algo rompedor.

Por último, José Aquilino, autor del podcast 'Conversando sobre Educación', se centró en la guionización y edición de podcast. En él ofreció a las personas asistentes una introducción a la importancia de la divulgación desde un enfoque filosófico. Además, destacó algunas claves técnicas para la creación, producción y difusión de podcast, explicó cuáles habían sido sus inspiraciones y profundizó en su experiencia con 'Conversando sobre Educación'.

UCODivulga ha sido organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba y es una iniciativa contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.