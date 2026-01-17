UCOPress publica una nueva obra sobre el patrimonio arquitectónico como fenómeno cultural vivo

Imagen de la portada de la nueva obra editada por UCOPress. - UCO

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

UCOPress Editorial de la Universidad de Córdoba (UCO), que acaba de celebrar sus 50 años de vida, en coedición con la Editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, ha publicado el libro 'Patrimonio arquitectónico e identidad. Perspectivas interdisciplinares', una obra colectiva que analiza el patrimonio arquitectónico como un fenómeno cultural vivo, en constante transformación y estrechamente vinculado a los procesos culturales, sociales y simbólicos que configuran la identidad colectiva de una sociedad.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, los profesores Carlos Alberto Hiriart Pardo, Noemí Rubio Pozuelo, Pablo Prieto Hames y Paula Revenga Domínguez son los editores literarios de este volumen en el que "se reúnen las aportaciones de una veintena de investigadores nacionales e internacionales", quienes, "desde una perspectiva interdisciplinar, abordan cuestiones como la identidad arquitectónica, la gestión sostenible del patrimonio o la aplicación de nuevas tecnologías para su estudio y difusión".

Con 428 páginas, la publicación se estructura en tres bloques temáticos que ponen de relieve cómo "el patrimonio arquitectónico trasciende su dimensión material para convertirse en un espacio de diálogo entre pasado y presente, entre memoria y futuro, integrando nuevas categorías patrimoniales y metodologías emergentes sin perder de vista la turistificación o la pérdida de identidad de los bienes históricos".

Con esta obra se cierra la trilogía iniciada con 'Visiones interdisciplinares sobre patrimonio arquitectónico' (2019) y 'Repensando el patrimonio arquitectónico. Aproximaciones interdisciplinares' (2022), reafirmando así el compromiso de la Universidad de Córdoba y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo con la investigación, la transferencia de conocimiento y la preservación del patrimonio cultural.

La nueva publicación, al igual que las dos anteriores, busca enriquecer el debate académico sobre el patrimonio arquitectónico y resultar de utilidad tanto para personal investigador y especialistas como para cualquier lector interesado en los temas tratados, funcionando como una herramienta de estudio e investigación para el desarrollo de futuras aportaciones.

SIGNIFICADOS, MEMORIAS Y SABERES

En concreto, la sinopsis de la obra señala que el patrimonio arquitectónico constituye, "más que un conjunto de edificaciones particulares, un entramado de significados, memorias y saberes que configuran nuestra relación con el tiempo y el espacio". En la actualidad, dialogar sobre patrimonio implica superar la mirada estática que lo reducía a la contemplación pasiva y a la conservación material de los monumentos para reconocerlo como un todo orgánico, un sistema vivo, donde convergen disciplinas, metodologías y sensibilidades diversas que buscan comprender su dimensión cultural, social y simbólica.

Reflexionar e investigar sobre el patrimonio arquitectónico supone iniciar "una dialéctica entre el pasado y el presente, lo tangible y lo inmaterial, la preservación de la memoria colectiva y los desafíos del futuro". Desde las aportaciones de las nuevas tecnologías al ámbito humanístico hasta las propuestas que versan sobre patrimonios emergentes, evidencian como la reflexión patrimonial se renueva, explorando horizontes donde la arquitectura se convierte en sujeto de conocimiento, identidad y transformación.

Todo ello cristaliza en un ejercicio intelectual que aborda las múltiples dimensiones de lo patrimonial, no como un constructo bien delimitado y cosificado, sino como un fenómeno plural. De esta forma, aunque los capítulos que conforman la presente publicación dialogan desde geografías y tradiciones académicas diversas, todos ellos componen una hoja de ruta con una preocupación común: la necesidad de entender el patrimonio como un legado vivo y cambiante.