La UGR otorga la distinción 'Estrella de las Nieves' a las medallistas Ana Alonso y Audrey Pascual

La esquiadora Ana Alonso. - UGR

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado este viernes otorgar a las esquiadoras Ana Alonso Rodríguez y Audrey Pascual la distinción 'Estrella de las Nieves' por unas trayectorias que ilustran de manera excepcional los valores y el espíritu que encarna esta distinción.

Esta distinción reconoce a personas o entidades que se hayan distinguido en sus actividades desarrolladas en el ámbito de Sierra Nevada y, por extensión, en la naturaleza andaluza, así como en actividades relacionadas con el mundo del deporte.

Ana Alonso es egresada de la Facultad de Ciencias del Deporte, se graduó en Ciencias de la Actividad Física y Deporte en julio de 2018, compaginando durante varios años su formación académica con el exigente calendario competitivo de alto nivel.

En 2016 debutó en la Copa del Mundo de esquí de montaña, iniciando una trayectoria internacional ascendente que la llevó a consolidarse como una de las especialistas españolas más destacadas, especialmente en las pruebas de esprint y relevo mixto.

En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, obtuvo dos medallas de bronce, en las pruebas de velocidad y de relevo mixto, y fue seleccionada como abanderada del equipo español en la ceremonia de clausura, reafirmando su posición como referente del deporte invernal de nuestro país.

A ello se suma una medalla de plata en el Campeonato Mundial de 2025 y dos medallas en el Campeonato Europeo de 2024, reflejo de su consolidación en la élite internacional del esquí de montaña.

PASCUAL

Audrey Pascual mantiene una estrecha vinculación con la Universidad de Granada, en la que desarrolla actualmente su formación académica en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación y Documentación.

Su dedicación al esquí alpino adaptado la vincula directamente con el entorno de Sierra Nevada, referencia imprescindible para el entrenamiento, la tecnificación y la proyección del deporte de invierno en Andalucía.

En los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, Audrey Pascual conquistó cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce, y actuó como abanderada de la delegación española en la ceremonia de apertura.