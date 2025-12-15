La UGR rinde homenaje esta Navidad a su quinto centenario y 'resucita' gracias a la IA a figuras como Lorca o Falla

La UGR ha presentado este lunes su felicitación navideña en el inicio de los actos de la conmemoración de su quinto centenario. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado su felicitación de Navidad, en la que rinde homenaje a sus 500 años de historia y que sirve como pistoletazo de salida a los actos previstos para conmemorar en 2026 el quinto centenario de la firma de la cédula fundacional de la institución universitaria por parte del emperador Carlos V.

Se trata de una producción audiovisual en la que el pasado y el futuro de la institución se dan la mano, ya que en él se ha 'resucitado', mediante técnicas de Inteligencia Artificial, a personajes tan destacados que forman parte de la historia de la UGR como los poetas Federico García Lorca y Elena Martín Vivaldi, el compositor Manuel de Falla o Eudoxia Píriz, la primera mujer que estudió Medicina en Granada.

Esta unión entre pasado, presente y futuro también está representada por la abuela y el nieto que protagonizan esta felicitación, quienes recorren algunas instancias del Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR, mientras el pequeño descubre fascinado cómo algunos de los personajes más destacados de la historia de la UGR cobran vida delante de sus ojos.

Así ocurre, por ejemplo, con la imagen del viejo tranvía de Granada que atravesaba la calle Escuelas, junto a la Facultad de Derecho, representada en una fotografía de 1968 que el niño contempla en la cafetería y que vuelve a poner en movimiento este medio de transporte, más de medio siglo después de que dejara de funcionar.

La magia de la realización y de la IA dan vida en este vídeo dentro de la Biblioteca del Hospital Real al compositor Manuel de Falla y su obra granadina 'Invocatio ad individuam trinitatem', que se estrenó en 1935 en la UGR para conmemorar la muerte de Lope de Vega.

También a Eudoxia Píriz, la primera mujer que estudió Medicina en la UGR, cuyos compañeros de promoción se ponen de pie para aplaudirle en el patio de la antigua facultad de la calle Rector López Argüeta, en una foto de 1912.

Además, García Lorca sale de su propio expediente universitario, fechado en el año 1914, cuando cursó los estudios en la Facultad de Letras, al igual que la poetisa Elena Martín Vivaldi, que también cobra vida en su ficha académica, que data del año 1933.

GUIÑO FINAL DE CARLOS V

Antes de abandonar la biblioteca, la mujer toma el libro '1531-2031' del V Centenario de la Universidad de Granada, efeméride que da sentido a toda la historia, y al final del vídeo la estatua del fundador de la UGR, el emperador Carlos V, hace un guiño al pequeño, justo antes del lema de esta campaña: "Porque aún quedan muchas historias por contar".

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha presentado la felicitación navideña en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, Marga Sánchez Romero, entre otros miembros del Equipo de Gobierno.

El vídeo, dirigido por Carlos Centeno (director de Comunicación de la UGR), ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes áreas y servicios de la UGR: la Oficina de Gestión de la Comunicación; la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD), junto con el apoyo de la Biblioteca de la UGR, su Archivo Universitario e investigadores de la Facultad de Comunicación y Documentación, que se han encargado de animar las imágenes empleando para ello la IA.

La producción ha incluido una importante labor de documentación e investigación para localizar las imágenes históricas que forman parte del contenido, animadas después gracias a la tecnología de la inteligencia artificial.

Los protagonistas del vídeo, que ha supuesto varios meses de trabajo, han sido el pequeño Javier Zurita y Rosario Martínez, estudiante mayor del Aula Permanente de Formación Abierta y miembro del grupo de teatro de esta entidad.

El vídeo se puede ver en el Canal de YouTube de la UGR: 'https://www.youtube.com/watch?v=d5qm1OhQOJ8'.