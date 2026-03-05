UGT-A advierte de la inestabilidad económica y la "destrucción del empleo" a consecuencia de los conflictos bélicos

Imagen del lema de UGT Andalucía 'No a la guerra'. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido este jueves de que las guerras "siempre tienen consecuencias devastadoras" para la población civil y, especialmente, para los trabajadores, afirmando que estos "sufren directamente el impacto de la violencia, los desplazamientos forzosos, la destrucción de empleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida". En este sentido, el sindicato ha recalcado que los conflictos armados "no solo generan tragedias humanas, sino que también provocan inestabilidad económica y social a nivel global", con efectos directos sobre el coste de la vida, la desigualdad y la seguridad de millones de personas.

Así lo ha trasladado la organización sindical en una nota, donde ha subrayado que las guerras "nunca son la solución" y que la comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos "para frenar la escalada de violencia, apostando por la diplomacia, la cooperación entre los pueblos y el fortalecimiento de las instituciones internacionales".

Además, el sindicato ha reivindicado el "papel histórico" del movimiento sindical en la defensa de la paz, los derechos humanos y la justicia social, valores que, a su juicio, "forman parte del compromiso del sindicalismo con una sociedad más democrática, solidaria y justa".

En este sentido, UGT-A ha señalado que la justicia social, el empleo digno y los derechos laborales solo pueden desarrollarse plenamente en sociedades en paz, por lo que "la defensa de la paz es también una defensa de los derechos de los trabajadores". A través de esta campaña, que se difundirá en redes sociales, ha trasladado "un mensaje claro frente al odio y la violencia", reafirmando así su apuesta por "el diálogo, la cooperación internacional y la construcción de una cultura de paz".

Pr último, la entidad sindical ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones para defender los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos.