UGT Andalucía exige "agilidad" y "eficacia" en la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven de la Junta

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado la reapertura del plazo para solicitar nuevas ayudas del Bono Alquiler Joven de la Junta de Andalucía y ha exigido "agilidad y eficacia" en la nueva convocatoria.

Según ha detallado el sindicato en una nota y en base a los datos ofrecidos por la Junta, UGT ha indicado que en las dos convocatorias anteriores se tramitaron 24.463 solicitudes, de las cuales 17.418 resultaron favorables, "lo que pone de manifiesto la elevada demanda existente entre la juventud andaluza".

Desde UGT han insistido en que la primera convocatoria, en noviembre de 2022, estuvo marcada por "graves" incidencias, tanto por el colapso inicial del sistema de solicitudes como por los retrasos excesivos en la resolución y el abono de las ayudas, que "en muchos casos se dilataron durante más de dos años".

En este sentido, la organización sindical ha explicado que "esta situación dio lugar a la creación de una plataforma de personas afectadas que "logró incluso el reconocimiento público de los errores de gestión por parte del presidente de la Junta".

Además, UGT ha indicado que la segunda convocatoria --abierta el 14 de enero de 2025-- volvió a cerrarse pocas horas después y "estuvo nuevamente acompañada de problemas técnicos y falta de respuesta, dejando fuera a miles de jóvenes que necesitaban esta ayuda para poder emanciparse".

Como aspecto positivo de la convocatoria de 2026, el sindicato ha destacado el incremento del número de ayudas, que pasan de 8.000 a 15.000, "que permitirá ampliar el número de personas beneficiarias". No obstante, desde UGT han puesto de manifiesto "la necesidad urgente de agilizar la resolución de los expedientes y el abono efectivo de las ayudas".

Por otro lado, la organización ha pedido "la puesta en marcha de políticas de vivienda verdaderamente eficaces que garanticen el acceso a una vivienda digna a la juventud andaluza", considerando imprescindible que la reciente Ley de Vivienda en Andalucía sitúe a "los jóvenes como uno de los colectivos prioritarios, ya que muchos, pese a necesitar la ayuda, quedan excluidos por no cumplir unos requisitos que no se adaptan a la realidad de la precariedad laboral actual".

Por último, UGT ha subrayado que "el Bono Alquiler Joven, por sí solo, no aborda el problema de fondo ya que la escasez de vivienda pública y el encarecimiento descontrolado del alquiler es una situación que exige respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo".