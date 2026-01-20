UGT Andalucía fija como prioridades para 2026 la lucha contra la siniestralidad laboral y el acceso a la vivienda

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, segundo por la derecha en la imagen. - UGT ANDALUCIA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha abierto este martes el desayuno informativo de UGT Andalucía lamentando "profundamente" el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba) y ha exigido una investigación "exhaustiva" que permita esclarecer con rigor las causas del accidente, "depurar responsabilidades si las hubiera" y reforzar todas las medidas de seguridad, subrayando que "la seguridad en el transporte público es una garantía esencial de derechos, de protección de la vida y de cohesión territorial, y no puede ponerse en cuestión".

Tras este mensaje inicial, Oskar Martín ha realizado un balance del año 2025, señalando que ha sido un ejercicio con "avances en derechos laborales", tanto en España como en Andalucía, pero marcado también por "alertas muy serias que no pueden ignorarse" y que marcarán las prioridades para 2026: la kucha contra la siniestralidad laboral y el acceso a la vivienda. "La gente se está muriendo trabajando y eso no puede normalizarse", ha advertido, recordando que en Andalucía han fallecido 114 personas en su puesto de trabajo hasta noviembre, lo que supone que cada tres días muere un trabajador en la comunidad. En el conjunto de España, hasta ese mismo periodo, han perdido la vida trabajando 686 personas.

Martín ha afirmados que "no son accidentes inevitables, son fallos del sistema", alertando de que en Andalucía se han registrado más de 96.000 accidentes laborales, casi un millar de ellos graves, y de que el 40% están relacionados con el estrés laboral y los riesgos psicosociales, siendo ya los infartos y los ictus la primera causa de muerte en el trabajo. Ante esta situación, UGT Andalucía pondrá en marcha en 2026 una campaña durante todo el año con acciones sindicales, movilizaciones y actuaciones de denuncia pública para "visibilizar esta lacra" y exigir "medidas reales y eficaces". Entre ellas, el sindicato reclama "más inspecciones, más control y sanciones"; la figura de delegados territoriales de prevención "allí donde más se incumple", y un fondo de apoyo a las víctimas y a sus familias.

Asimismo, Oskar Martín ha reclamado al Gobierno central la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995 y claramente obsoleta, al no contemplar los nuevos riesgos laborales, el impacto del cambio climático ni las transiciones energética y digital. Otro de los bloques ha sido el acceso a la vivienda. "La vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en un lujo. Hoy tener o no tener vivienda marca la diferencia entre poder planificar un proyecto de vida o vivir permanentemente en la incertidumbre", ha señalado Martín.

El secretario general de UGT Andalucía ha advertido de que el encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda pública están teniendo un impacto directo en el empleo, con personas que rechazan trabajos o pierden horas de vida en desplazamientos interminables. "Sin vivienda asequible no hay empleo digno", ha subrayado. En este sentido, ha defendido "medidas valientes" como la intervención de precios donde sea necesario y, sobre todo, la creación de un gran parque público de vivienda "suficiente, permanente y en régimen de alquiler" que garantice el acceso a la vivienda y evite la especulación. Aunque ha reconocido que la nueva ley andaluza es "necesaria", ha advertido de que "se queda corta y no responde con la contundencia que exige la emergencia habitacional".