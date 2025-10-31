UGT Andalucía y Fudepa reivindican en Córdoba la Memoria Democrática como una deuda pendiente con la democracia

UGT-A y Fudepa reivindican en Córdoba la Memoria Democrática como una deuda pendiente con la democracia. - UGT-A

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Franquismo y la Dictadura, UGT Andalucía y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) han celebrado en Córdoba la jornada 'El papel de la Memoria Democrática en el Diálogo Social', una cita que ha reunido a especialistas, sindicalistas y representantes institucionales para reflexionar sobre "el valor de la memoria como herramienta de justicia, aprendizaje y fortalecimiento democrático".

Según ha informado UGT-A en una nota, durante el encuentro se han abordado distintos bloques temáticos sobre el marco legal de la memoria democrática, el papel del movimiento obrero, la represión franquista y las políticas de reparación, así como las estrategias sindicales para integrar la memoria democrática en el diálogo social.

La jornada ha concluido con una visita guiada al Archivo Histórico de UGT Andalucía, un espacio que conserva "el patrimonio documental y la memoria colectiva de generaciones de trabajadores que lucharon por la libertad y la justicia social".

Entre las personas participantes han destacado Antonio Gómez Movellán, en representación de la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de Zoraida Hijosa Valdizán; el director de proyectos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Juan Francisco Colominas, y el secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas.

Desde UGT Andalucía y Fudepa se ha insistido en la importancia de garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, "para asegurar la reparación de las víctimas y la conservación de la verdad histórica".

En este sentido, desde el sindicato se ha recordado que "la memoria es una deuda pendiente con la democracia", subrayando que "no se puede ni se debe olvidar a quienes sufrieron represión, persecución y violencia desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y que sentaron las bases de las libertades recogidas en la Constitución de 1978".

El sindicato ha querido rendir homenaje a las miles de víctimas del franquismo, entre ellas numerosos hombres y mujeres de la Unión General de Trabajadores "que padecieron fusilamientos, desapariciones, exilio y torturas por defender los valores de libertad, igualdad y justicia".

Además, se ha hecho una mención especial a "las mujeres republicanas, víctimas de una doble represión por su ideología y por no ajustarse al modelo femenino impuesto por el régimen" franquista. Por ello, "fueron perseguidas, torturadas, exiliadas y estigmatizadas, pero también resistieron y mantuvieron viva la lucha por la libertad y la dignidad".

UGT Andalucía ha advertido del "riesgo de retrocesos institucionales en materia de memoria, como los recientes casos denunciados en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, donde se han cerrado oficinas de Memoria y suprimido programas esenciales, como el dispositivo de recogida de muestras de ADN, fundamentales para la identificación de víctimas del franquismo".

El sindicato ha reafirmado su "compromiso de seguir trabajando para garantizar un conocimiento veraz de la historia, exigir el cumplimiento de la ley estatal y autonómica", y reclamar "una dotación presupuestaria suficiente que permita continuar con las tareas de investigación, reparación y homenaje a las víctimas del franquismo".