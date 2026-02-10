UGT Andalucía reivindica una ciencia con derechos, igualdad y futuro para las trabajadoras

UGT Andalucía exige una ciencia con derechos, igualdad y futuro para las trabajadoras. Imagen de Archivo - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reivindicado una ciencia con "derechos, igualdad y futuro" para las trabajadoras con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra este próximo miércoles, 11 de febrero.

Según ha detallado UGT-A en una nota, de este modo, reafirman su compromiso con la eliminación de las barreras que impiden que las mujeres y las niñas participen plenamente en el ámbito científico-tecnológico. "No se trata solo de una cuestión de vocación; es una cuestión de justicia social, derechos laborales y desarrollo económico", ha destacado.

En este sentido, el sindicato ha resaltado que "a pesar de los avances, la presencia de la mujer en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo insuficiente".

Así, UGT ha afirmado que "esta segregación horizontal comienza en la educación, pero se consolida en un mercado laboral que perpetúa roles de género, existiendo una infrarrepresentación especialmente acusada en áreas estratégicas" como la informática, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, así como en el campo de la transición ecológica y energética, que "son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad".

Al hilo, ha apuntado que "esto se debe a factores estructurales como el techo de cristal". Además, "aunque las mujeres son mayoría en las universidades, su presencia disminuye drásticamente a medida que se asciende en la carrera investigadora y en los puestos de dirección", ha indicado.

Por otro lado, en los sectores de alta tecnología, "la diferencia salarial sigue siendo una realidad que penaliza el talento femenino". Además, "la falta de estabilidad y la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar expulsan a muchas investigadoras del sistema".

Asimismo, las condiciones laborales de sectores científicos y tecnológicos caracterizados por jornadas extensas, desplazamientos, disponibilidad y ausencia de políticas de conciliación, "favorecen el abandono femenino de estas carreras". Para UGT, "la ciencia no puede ser un entorno hostil para las mujeres".

De este modo, "la igualdad real requiere medidas concretas en los centros de trabajo, como planes de Igualdad Reales". Así, "es urgente implementar y seguir de cerca los planes de igualdad en organismos públicos de investigación y empresas tecnológicas para corregir sesgos en la contratación y promoción".

En esta línea, UGT ha propuesto corresponsabilidad, ya que "no habrá igualdad en la ciencia y la tecnología mientras los cuidados sigan recayendo mayoritariamente en las mujeres". Por tanto, "necesitamos políticas de conciliación que no penalicen la trayectoria investigadora", ha remarcado.

Además, la organización ha destacado "una educación sin sesgos para fomentar el interés de las niñas por la ciencia desde la escuela, eliminando los estereotipos que históricamente han alejado a las mujeres de la técnica".

Igualmente, ha destacado un desarrollo tecnológico y ecológico con perspectiva de género ya que "la tecnología y la ecología deben contar con mujeres en sus planteamientos y en sus efectos, de lo contrario tendrán sesgos discriminatorios".

Desde UGT-A han alzado la voz para exigir que la Ley de la Ciencia y las normativas laborales se apliquen con perspectiva de género. "La innovación de nuestro país no puede permitirse el lujo de prescindir del talento de la mitad de la población", ha concluido.