UGT Andalucía reivindica el papel fundamental de la mediación laboral para mantener la paz social.

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reivindicado este miércoles el papel fundamental de la mediación laboral, con motivo del Día Internacional de la Mediación, "como herramienta esencial para la estabilidad de las relaciones laborales, la protección de los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de la paz social".

Según ha explicado UGT en una nota, la labor que desarrollan cientos de mediadores en Andalucía, a través del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, "resulta clave para desbloquear negociaciones colectivas, gestionar conflictos, evitar huelgas y restablecer el diálogo social". Todos ellos, "elementos imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía y el bienestar común", ha resaltado.

Así, la organización ha explicado que durante el año 2025 se gestionaron 907 conflictos colectivos, que afectaron a 586.651 personas trabajadoras y 46.281 empresas, registrándose un mayor éxito de la mediación respecto a 2024. "Este avance se ha traducido en más acuerdos y menos huelgas, alcanzándose una tasa de avenencia cercana al 53% en los conflictos previos a huelga efectivamente tramitados, que afectaron a 23.829 empresas y 123.198 trabajadores", ha apuntado.

Por tanto, el sindicato ha señalado que "gracias a estos acuerdos se ha logrado evitar un total de 3.359.448 horas de huelga, lo que ha supuesto no solo un importante ahorro económico, sino también la prevención de graves problemas empresariales y de sufrimiento innecesario para las personas trabajadoras".

En cuanto a los conflictos individuales, UGT ha subrayado que en 2025 se registraron 3.331 expedientes, "lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior". De ellos, se tramitaron de forma "efectiva" el 96,54%, "un dato que refleja la alta eficiencia del sistema". Además, la tasa de acuerdo alcanzó el 23,1%, "una cifra relevante si se tiene en cuenta que el 77% de estos conflictos son de carácter preceptivo", ha precisado.

No obstante, UGT ha manifestado que el principal reto sigue siendo "incrementar la efectividad de los acuerdos en los conflictos individuales, especialmente en materia disciplinaria, donde se concentra la mayor conflictividad y donde están en juego derechos fundamentales de los trabajadores".

Además, ha expuesto "la necesidad de reforzar los mecanismos de mediación y arbitraje para afrontar con mayor éxito la creciente conflictividad disciplinaria individual y la promoción de la negociación colectiva como herramienta preventiva por excelencia, capaz de establecer procedimientos disciplinarios justos, claros y garantistas".

Asimismo, UGT ha reconocido y agradecido la labor de los mediadores, que de forma voluntaria y desinteresada, "dedican su tiempo y compromiso sindical a la resolución de conflictos".

Por último, ha destacado que "la mediación es, y seguirá siendo, un espacio clave donde el sindicato ejerce su doble vocación". Por un lado, "la defensa firme de los derechos de los trabajadores y, por otro, la búsqueda de soluciones justas a través del diálogo".