UGT Y CCOO califican de "regresivo" el anteproyecto de Ley de Vivienda al concebir la vivienda como "bien de mercado"

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han expresado este jueves, tras el aval del Consultivo al anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que se prevé aprobar tras el verano, que dicha ley tiene un "carácter claramente regresivo ya que concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Juventud de CCOO-A, María Núñez, ha insistido que la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, "lejos de impulsar soluciones reales, no apuesta por ampliar la oferta de vivienda a precios asequibles ni por establecer ayudas públicas suficientes para facilitar el acceso tanto a la compra como al alquiler".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de UGT-A, Maribel Román, ha focalizado el mismo problema al comentar que "Andalucía empieza a acercarse peligrosamente a índices altos del precio del alquiler que ya tienen Barcelona, Madrid y Mallorca". Prueba de ello es que "la media de los alquileres en la comunidad andaluza está en 12,4 euros el metro cuadrado", ha señalado a Europa Press.

Con respecto al precio del metro cuadrado en Andalucía, Román ha desgranado que Málaga está en la cabeza de la lista, con 15,6 euros el metro cuadrado, seguida de Sevilla, con 12,7 euros el metro cuadrado. Por el contrario, las provincias más baratas son Almería, con 8,1 euros el metro cuadrado, y Córdoba, con 8,9 euros.

Ante ello, Román ha exclamado que, si se considera que el importe del salario mínimo interprofesional --tras "importantes subidas en los últimos cinco años"-- está en 1.184 euros, "es fácil llegar a la conclusión de la dificultad para cualquier unidad familiar de poder disfrutar de una vivienda digna a los precios actuales".

LEY SIN 'MEDIDAS FUNDAMENTALES'

Núñez ha puntualizado que "esta ley no tiene en cuenta medidas fundamentales" que sí están recogidas en la ley estatal como es la "protección del parque público de vivienda para evitar subventas, fondos e inversiones".

"La ley no contempla la reserva obligatoria del suelo para viviendas de alquiler social, ni la regulación de precios al alquiler, así como la no regulación de las zonas tensionadas ni las viviendas en alojamientos turísticos", ha apostillado la secretaria de Juventud de CCOO-A.

A su vez, ha subrayado que tampoco "plantea medidas insuficientes para luchar contra el chabolismo, contra el fenómeno de las viviendas vacías o una acción positiva dirigida a los colectivos vulnerables" y que, en lugar de ofrecer respuestas a las necesidades que tiene Andalucía, lo que hace es "beneficiar a las grandes promotoras y a las inmobiliarias, dejando a un lado el interés general y el derecho a la vivienda".

En este sentido, Román ha resaltado que es "necesario realizar intervenciones contundentes por parte de los poderes públicos" en los precios de los alquileres que permitan el "disfrute del bien básico de la vivienda", debido a la subida interanual, en el pasado mes de julio, del precio del alquiler en España del 10.9%.

ÚLTIMOS TRÁMITES DE LA LEY

Tras el aval por parte del Consultivo, se ha terminado el proceso de elaboración del anteproyecto de ley antes de que sea aprobado en el Consejo de Gobierno y afronte su tramitación parlamentaria en el mes de septiembre. De este modo, en los últimos meses, la Ley de Vivienda de Andalucía ha recibido el dictamen favorable del gabinete jurídico, el Consejo Económico y Social y, en última instancia, del Consejo Consultivo.

Por último, la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, ha elevado el tono y ha insistido que "no se podía quedar de brazos cruzados, sobre todo después de ver los graves efectos que está ocasionando la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, que, lejos de dar soluciones, ha agravado los problemas".