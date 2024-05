UGT, CCOO y CSIF acusan al SAS de "ninguneo" por informar de la ampliación de la plantilla fuera de la Mesa Sectorial

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y CSIF han afeado este lunes al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, conocer por los medios de comunicación el acuerdo alcanzado con la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos europeos para incorporar a la plantilla estructural a 2.382 profesionales de los cuales 2.177 son antiguos refuerzos Covid. Los sindicatos han calificado este hecho de una "falta de respeto" y "ninguneo" a la Mesa Sectorial donde deben ser abordadas estas cuestiones.

En una nota de prensa, UGT ha acusado a la Consejería de Salud de "seguir recortando empleo", ya que de los 7.000 eventuales que quedan "tan sólo van a consolidar a algo más de 2.000", a otros 3.000 "los utilizarán para las sustituciones de verano y los otros 2.000 desaparecen". "Estamos perdiendo miles de profesionales que han realizado un trabajo increíble en los años de pandemia, que tienen mucha experiencia y a los que premiamos con una carta de despido a otros servicios de salud porque en el nuestro no los vamos a contratar. Vender como un éxito el consolidar sólo a 2.000 deja bien claro el interés que tienen por mejorar los servicios asistenciales", ha sostenido UGT.

Por su parte, CCOO "a pesar de no tener información oficial, se alegra de la noticia aparecida en prensa sobre contrataciones en el Servicio Andaluz de Salud", un aumento de plantilla, no obstante, que "no es más que el cumplimiento de una parte del Pacto para la mejora de la Atención Primaria que se firmó en mayo de 2023". No obstante, el sindicato "no entiende la relación existente entre la estabilización de los contratos de refuerzo y la creación de nuevos puestos, ya que ambos conceptos son independientes. El Pacto de Atención Primaria marca la creación no la estabilización de la ya existente, que no pretendan engañarnos", ha puntualizado a Europa Press.

CCOO ha considerado este anuncio como "otra falta más de respeto a los representantes de los trabajadores que vuelven a enterarse por la prensa de una información que tenía que haber trasladado previamente en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Atención Primaria y en una posterior Mesa Sectorial". En la misma línea se ha manifestado Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad Andalucía, que ha calificado de "lamentable este proceder de la Consejería".

"Volvemos a manifestar nuestra más absoluta indignación por este proceder. En primer lugar, por no haber sido informados y no haber sido negociado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial; en segundo lugar, expresamos nuestros rechazo a una medida que va a volver a dejar en cuadros al sistema público de Andalucía; y en tercer lugar porque nos parece lamentable que a estas alturas el mensaje no sea que vamos a reforzar las plantillas tal y como recoge el acuerdo de Atención Primaria, que es lo que llevamos tiempo reclamando", ha argumentado Girela.