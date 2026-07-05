UGT confía en cerrar un nuevo convenio del metal para más de 25.000 trabajadores cordobeses en agosto

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SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación de UGT (UGT FICA) Córdoba ha valorado de forma "positiva" la evolución de la negociación del convenio colectivo provincial del Metal, un proceso que, tras seis meses de trabajo, según indican, continúa desarrollándose con "normalidad" y "conforme a la planificación establecida por la organización sindical".

Con una representación de diez de los quince integrantes de la mesa negociadora, lo que supone el 67% de la representación sindical, UGT FICA "continúa liderando unas negociaciones" que afectan a más de 25.000 trabajadores del sector en la provincia de Córdoba, según ha destacado el sindicato en una nota. La organización confía en que el acuerdo esté cerrado en agosto.

El secretario de Acción Sindical, Antonio Lopera, ha explicado que "la amplitud de la plataforma reivindicativa presentada al inicio de las negociaciones ha requerido un análisis detallado de cada uno de los bloques planteados antes de entrar en la fase de negociación propiamente dicha, y entre las prioridades de UGT FICA se encuentran la mejora de la jornada laboral, la regulación de los permisos retribuidos, el fortalecimiento de las medidas de carácter social y la consecución de incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

Lopera ha señalado que "con el objetivo de evitar la difusión de informaciones inexactas, UGT FICA Córdoba ha querido aclarar diversos aspectos que han generado dudas durante las últimas semanas". El secretario ha recordado que "los coeficientes reductores para trabajos penosos, tóxicos o peligrosos no forman parte de la negociación del convenio provincial; que la regulación vigente sobre la incapacidad temporal mantiene coberturas superiores a las establecidas legalmente; que el complemento de turnicidad ya fue incorporado al convenio gracias a UGT y actualmente se negocia su ampliación; y que el contrato de nuevo ingreso ha demostrado ser una herramienta eficaz para favorecer el empleo estable sin que la comisión paritaria haya detectado un uso abusivo del mismo".

UGT FICA también ha anunciado la celebración de una asamblea de delegadas, delegados y personas afiliadas el próximo 10 de julio, donde se ofrecerá información detallada sobre el estado de la negociación. El sindicato considera "imprescindible" mantener la "máxima prudencia" durante esta fase decisiva para "evitar filtraciones que puedan dificultar la consecución de un acuerdo satisfactorio para el conjunto del sector".

A este respecto, Antonio Lopera ha subrayado que "la negociación de un convenio colectivo exige responsabilidad, discreción y una defensa firme de los intereses de las personas trabajadoras, y en UGT no participamos en estrategias de confrontación estéril, ya que nuestro único objetivo es conseguir el mejor convenio posible para el sector del metal de Córdoba".

Lopera ha añadido que "la fortaleza de UGT FICA en la mesa negociadora nos permite afrontar esta fase con garantías y estamos trabajando intensamente para cerrar un acuerdo antes del mes de agosto, pero nunca sacrificaremos la calidad del convenio por acelerar los plazos, ya que lo importante es lograr avances reales en salarios, derechos laborales y protección social".

Asimismo, el responsable sindical ha hecho un llamamiento a la confianza de las plantillas del sector y ha destacado que "pedimos tranquilidad y confianza a los trabajadores del metal ya que, cuando llegue el momento oportuno, serán los primeros en conocer todos los detalles del acuerdo, pero mientras tanto, seguiremos negociando con seriedad, rigor y la responsabilidad que merece un convenio que afecta a miles de familias cordobesas".

Desde UGT FICA Córdoba han lamentado, igualmente, "la actitud mantenida por aquellas organizaciones que, en lugar de contribuir al consenso, han optado por generar confrontación durante el proceso negociador".