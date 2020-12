UGT ha continuado este miércoles con la jornada de huelga en las ITV y concentra a 500 trabajadores ante Torre Triana

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha proseguido este miércoles con la jornada de huelga en las estaciones de ITV de Andalucía, que ha convocado este mes, iniciativa a la que ha sumado una concentración ante el edificio Torre Triana, sede de la Consejería de Hacienda, donde ha reunido a 500 trabajadores.

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos las gestiona la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa). El sindicato ha explicado que "tras los paros de 9 y 16 de diciembre y ante la ausencia de voluntad por parte de la empresa de resolver los problemas que nos han llevado a esta situación", ha continuado este miércoles con una nueva jornada de huelga.

UGT-FICA ha explicado que las jornadas de huelga están motivadas por "las malas praxis de la empresa con situaciones de dudosa legalidad que vulneran el derecho a la huelga, como hacer trabajar a personas que estaban de vacaciones, excesos de la jornada laboral y desplazar a trabajadores de unos centros a otros para sustituir al personal que está de huelga".

"Seguimos sin respuestas y ni los trabajadores ni los usuarios andaluces tienen que pagar las consecuencias de las dejaciones y negligencias de la Administración hacia nuestra empresa. El deterioro que está padeciendo la empresa por la mala gestión de la Junta de Andalucía está afectando negativamente a los trabajadores y a los usuarios por la mala imagen que estamos dando y por las consecuencias que el pésimo servicio puede ocasionar", ha proseguido explicando UGT.

"Seguimos pensando que probablemente todo esto sea una artimaña para devaluar el servicio con el pretexto de la privatización", ha apuntado el sindicato.

"Los trabajadores de Veiasa queremos que el servicio siga siendo público y de calidad, y que el capital que genera se siga revirtiendo en los ciudadanos y así los usuarios se seguirán beneficiando de unos precios de los más bajos de España", ha reclamado el sindicato por medio de una nota.

"Hace ya un mes de la reunión con el Secretario General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía y todavía no tenemos constancia de que se haya llevado a cabo ninguno de los compromisos adquiridos ante nosotros", ha manifestado UGT.

"VULNERANDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE VEIASA"

"Después de haberlo intentado de todas las maneras posibles, con el diálogo en las distintas reuniones, mediante escritos, comunicados, etc., hemos llegado a la conclusión de que ya la única manera de que nos tomen en serio es adoptando medidas drásticas, ya que se están vulnerando los derechos de los trabajadores de Veiasa", ha trasladado UGT. a los grandes retrasos en las citas.

Las críticas del sindicato ponen de manifiesto el problema de "las plazas estructurales que deberían cubrirse haciendo fijas a las personas eventuales que más tiempo llevan trabajando en nuestra empresa", así como que "a pesar de las instrucciones de la Dirección Técnica los Jefes de Área dan órdenes distintas y se siguen incumpliendo los acuerdos respecto a las horquilla del número de vehículos, se siguen metiendo vehículos sin cita, se siguen pasando vehículos del turno de tarde al turno de mañana, se obliga a ver los turismos en menos tiempo del estipulado en el Convenio Colectivo y las resoluciones de Industria".

"Seguimos con exceso de trabajo en Unidades Móviles, Metrología y los Inspectores Especialistas siguen desbordados", ha apostillado el sindicato.

DOS AÑOS SIN CONVENIO COLECTIVO

"Seguimos esperando que nos expliquen los motivos por los que llevamos dos años sin que el convenio colectivo se firme y podamos disfrutar de sus mejoras sociales y de la tranquilidad de tener un convenio en vigor y no uno caducado y obsoleto", ha apuntado el sindicato.

"Prejubilaciones con Contrato Relevo que no se están tramitando desde hace meses, por lo que las personas afectadas y que cumplen con los requisitos, no se pueden beneficiar de este tipo de prejubilaciones", ha continuado abundando el sindicato, a lo que ha sumado la falta de personal técnico en muchos centros de ITV, lo que provoca que "en algunos turnos no haya un responsable que solucione los problemas técnicos y esta situación también provoca que los técnicos estén desbordados de trabajo".

UGT ha reprochado "la pretensión de sustituir al personal administrativo por máquinas, la sobrecarga de trabajo de los jefes de estación y del personal administrativo".