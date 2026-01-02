UGT Córdoba celebra los avances conseguidos en 2025 y se marca nuevos retos para 2026

Archivo - La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna (centro). - UGT - Archivo

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha hecho balance del pasado año 2025, y ha avanzado los retos a los que se enfrenta el sector laboral cordobés para el recién estrenado 2026, destacando "la aprobación de acuerdos como los del campo o el metal, referente salarial nacional", o con el recientemente firmado "convenio de la construcción, con nuevos beneficios para las personas trabajadoras".

En este sentido y en una nota, Laguna ha destacado, frente a los éxitos de negociación colectiva liderados por el sindicato, "una serie de grandes retos que acechan al mercado laboral y al conjunto de los derechos de las personas trabajadoras de la provincia, especialmente en lo relativo al sector público".

Así, ha hecho especial hincapié "en la seguridad en el trabajo y en las terribles cifras que arrojó la siniestralidad laboral en todo el país, pero también, de forma más acusada, en Andalucía y en nuestra provincia". Por ello, ha remarcado que "para nosotros la seguridad en el trabajo es de una prioridad absoluta y no podemos consentir que ir a trabajar pueda costar la vida a ninguna persona porque los accidentes son todos evitables, y lo son estableciendo unas normas de seguridad adecuadas y garantizando su estricto cumplimiento".

En este sentido, la secretaria general ugetista ha lamentado que "desde UGT hemos planteado nuevas propuestas que no se han aceptado, motivo por el que no hemos firmado la Estrategia de Seguridad en el Trabajo 2024-2028". Asimismo, ha pedido "mayor control" y "mayores ayudas para las familias de las víctimas y una actualización de la Ley de Prevención, que actualmente es la de 1995".

Por otra parte, Laguna ha señalado la iniciativa propuesta por el sindicato en Córdoba, que contó con el apoyo de la patronal y de la Junta de Andalucía, que sumó la subvención al proyecto, para disponer en los centros de trabajo de desfibriladores, junto a unos cursos para que las personas trabajadoras puedan conocer su uso.

Un aspecto pendiente de su aprobación es la de la reducción de la jornada laboral. En este aspecto, Encarna Laguna ha reiterado "el convencimiento más absoluto de que esta medida tan luchada y reclamada por nuestro sindicato repercutirá en un aumento de la productividad y una mejora del nivel de conciliación y satisfacción de las personas trabajadoras".

Del mismo modo, ha arremetido contra aquellos que consideran que "después de 40 años, y multitud de cambios en los modelos de trabajo, producción y de vida en las empresas, no es oportuno plantear esta reforma que desde UGT entendemos como de justicia social".

Por otra parte, ha recordado que el objetivo del sindicato sería "llegar a las 32 horas semanales en cuatro días de trabajo en aquellas empresas en las que fuese posible a través de una adecuada organización y los correspondientes acuerdos", señalando es "algo que se ha puesto en marcha en otros países con resultados muy positivos".

Respecto a los servicios públicos, la secretaria general de UGT Córdoba ha puesto el punto de mira "la situación límite que se vive en la sanidad pública andaluza, o los problemas que se están experimentando en Andalucía en Educación o Servicios Sociales", haciendo referencia a "las largas listas de espera de la dependencia, así como las condiciones laborales que tienen que afrontar sus trabajadoras, con sueldos reducidos, contratos parciales o con lamentables condiciones para llevar a cabo su trabajo".

Respecto a la sanidad pública, Laguna ha señalado "la lección que nos ha dado la crisis de los cribados de cáncer de mama sobre la prevención y la gestión de los recursos, algo que debe ser un eje primordial en el cuidado de la salud pública, ya que del tiempo de espera en los diagnósticos puede depender la supervivencia de estas pacientes".

Igualmente, Laguna ha criticado "la apuesta de la Junta por la proliferación de universidades y centros de Formación Profesional privados", y subrayado que "en toda Andalucía la Junta aprobó en solo un año la autorización de 9.450 plazas privadas frente a tan solo 2.588 públicas de FP, cuando esta formación especializada debería ser una palanca de igualdad en oportunidades y no un negocio".

DERECHOS SOCIALES

Laguna se ha referido igualmente al problema de la vivienda, que ha calificado de "estructural en todo el país, pero que se incrementa en provincias como la cordobesa, en la que el salario medio sigue siendo uno de los más bajos debido a la falta de industria y la concentración de una mayor parte de mercado laboral en el sector servicios".

Por otro lado, la sindicalista ha remarcado "la necesidad de avanzar con más empeño en las subidas salariales para que la alta inflación que estamos viviendo no repercuta en la calidad de vida de las familias, algo imprescindible, desde un punto de vista económico, para seguir manteniendo un nivel de gasto que garantice una salida a la producción y que siga generando puestos de trabajo".

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de cosas, Laguna, que asumió el reto de ser la nueva secretaria general de UGT Córdoba el pasado año 2025, ha resaltado "la importancia que tiene que se visibilicen mujeres al frente de instituciones como este sindicato que, además de ser el mayoritario en Córdoba, es referente en la negociación de convenios y en la lucha por los derechos de la clase trabajadora, pero también en la defensa de la Igualdad laboral, salarial y social de las mujeres".

La secretaria ugetista ha lamentado que "hayan muerto 47 mujeres en España, 14 de ellas en Andalucía, un 30% del total, en 2025", y ha mostrado su rechazo a "los relatos negacionistas de personas y también desde sectores políticos ajenos al dolor y a tantas historias no superadas, la mayoría silenciadas precisamente por personas como estas, cuya moral se encuadra en que de lo que no se habla no existe".

En este sentido, Laguna ha señalado "la elaboración por parte del sindicato de los planes de igualdad en empresas, los protocolos elaborados contra el acoso, el asesoramiento y el apoyo a las víctimas", y ha destacado que "UGT atendió en 2025 más de 2.400 consultas a este respecto y asesoró en planes de igualdad que beneficiaron a más de 94.000 mujeres, así como campañas de concienciación o la participación en Córdoba del sindicato en proyectos institucionales y en apoyo a organizaciones de mujeres contra la violencia de género".

DIÁLOGO SOCIAL

La secretaria general de UGT Córdoba se ha congratulado de la reciente aprobación de la Ley de Participación Institucional ya que, ha asegurado, "porque da seguridad jurídica al trabajo que hacen las organizaciones sindicales y fortalece la democracia, una ley que llevábamos reclamando y negociando años desde este sindicato y que, por fin, se ha hecho realidad".

Del mismo modo, Laguna ha valorado "el acuerdo que hemos conseguido para los empleados públicos con la Junta, ya que permite modernizar la administración pública y abrir la puerta a la carrera profesional del personal funcionario y laboral, mejora servicios y dignifica el trabajo público".

Finalmente, Encarna Laguna ha hecho un llamamiento en el nuevo año que comienza a "la paz social y el proyecto común de una sociedad en la que los valores de igualdad, justicia social y progreso sean irrenunciables, una sociedad libre de crispación y abierta al diálogo, a la concertación y al respeto al ajeno como base del entendimiento, de la necesaria empatía para comprender al otro y para hacer que todos participemos de los avances que nos quedan por conquistar, un futuro que pasa por la unidad de todos los demócratas contra la intolerancia, a favor de lo público, lo que es de todos".