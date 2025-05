UGT defiende la inversión en servicios públicos de calidad para "garantizar el futuro de la ciudadanía"

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha defendido este martes la inversión en servicios públicos de calidad para "garantizar el futuro de la ciudadanía" en el inicio del II Congreso Ordinario de UGT Servicios Públicos Andalucía, que se celebra los días 27 y 28 de mayo en Sevilla.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado, ha explicado que se trata de dos días en los que 350 delegados procedentes de toda Andalucía se reúnen para debatir y poner en común los retos y objetivos que definirán el camino de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Andalucía en los próximos cuatro años.

'Pasión por lo Público, pasión por Andalucía' es el lema elegido, donde se elegirá la Comisión Ejecutiva que liderará los próximo cuatro años esta federación.

RELACIÓN DIRECTA ENTRE FORTALEZA DE SINDICATOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado la relación "muy directa" que existe entre la fortaleza de las organizaciones sindicales en los servicios públicos y la calidad de los propios servicios públicos. "Nos parece que es importante para mantener la calidad de los servicios públicos que sean las propias administraciones públicas las que guarden estos servicios públicos. Introducir elementos externos, en algunos casos que no tienen nada que ver con los propios servicios que se prestan, no tiene ningún sentido", ha subrayado.

"Queremos también situar de forma pedagógica que bajando impuestos no hay servicios públicos. A mí me hizo gracia porque escuchaba a un representante de Vox hacía referencia a que, por un lado, si ellos llegaban al gobierno, iban a quitar los impuestos y, por otro lado, decía que había que invertir en vivienda de protección oficial. Claro, no puedes hacer una cosa y la otra", ha aclarado.

Y situando las últimas reivindicaciones, Álvarez ha reclamado subir los salarios. "Llevamos muchísimo tiempo en este país que si las cosas van mal a los empleados públicos no se les suben los sueldos. Y si van bien, en lugar de aprovechar eso, lo que se hace es plantear que hay que bajar impuestos. Pues no, no hay que bajar impuestos, hay que subir los salarios a los empleados públicos en nuestro país, que hay muchísimas categorías profesionales cuyos salarios son absolutamente bajos", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado la importancia de los empleados públicos en la sociedad actual. "Hemos venido trabajando de manera intensa para mejorar las condiciones y el salario del conjunto de los funcionarios y de los empleados públicos de Andalucía".

Martín ha subrayado la necesidad de abordar los grandes retos en sectores como educación, sanidad y dependencia. "Queremos recuperar el prestigio de los empleados públicos, pero sobre todo queremos recuperar los salarios y las condiciones de trabajo dignas", ha señalado, incidiendo en la importancia de reducir la temporalidad en el sector público andaluz.

El líder sindical ha puesto en valor el papel de los servicios públicos durante momentos críticos como la pandemia, el volcán y el apagón. "¿Qué sería de nuestra sociedad sin los servicios públicos?", ha reflexionado, concluyendo que "uno de los pilares fundamentales de la democracia son los empleados y empleadas públicas" en esta coyuntura compleja del siglo XXI.