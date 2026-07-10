UGT denuncia a la Inspección de Trabajo las "elevadas temperaturas" en la estación ferroviaria de Córdoba Julio Anguita

Archivo - La estación ferroviaria de Córdoba-Julio Anguita. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Córdoba ha presentado "una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por las elevadas temperaturas que se están registrando en el edificio de la estación de ferrocarril Córdoba-Julio Anguita, donde se han alcanzado temperaturas superiores a los 32º".

Tales condiciones, según ha informado el sindicato en una nota, "son incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales y con el derecho de las personas trabajadoras y de la ciudadanía a utilizar unas instalaciones públicas seguras y saludables".

La presidenta del Comité de Centro de Trabajo de Adif en Córdoba y secretaria del Sector Ferroviario de UGT FeSMC Córdoba, María Desirée Muñoz, ha detallado que "esta situación afecta, no solo a las plantillas de las distintas empresas que desarrollan su actividad en la estación, sino también a los miles de viajeros que cada día utilizan estas instalaciones y que soportan unas condiciones ambientales claramente inadecuadas, especialmente durante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas".

Por su parte, el secretario general de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha señalado que "la legislación es clara, todas las empresas deben proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores, pero también Adif, como titular de las instalaciones, tiene la responsabilidad de mantener el edificio en unas condiciones que no supongan un riesgo para nadie, por lo que no se puede normalizar que se superen los 32 grados en espacios destinados al trabajo y a la atención al público".

Por ello, UGT FeSMC Córdoba ha solicitado "la intervención de la Inspección de Trabajo, para que compruebe el cumplimiento de la normativa vigente y requiera la adopción inmediata de las medidas correctoras necesarias".