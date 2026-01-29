UGT destaca la reducción de jornada, la seguridad laboral y la calidad del empleo en el I Comité Regional de Fesmc

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín participa en el Comité Constituyente de Fesmc UGT Andalucía, celebrado en Málaga. - UGT

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha participado en el Comité Constituyente de Fesmc UGT Andalucía celebrado en Málaga, donde ha trasladado el respaldo de la Comisión Ejecutiva Regional a la federación y ha marcado las prioridades sindicales para los sectores de servicios que sostienen la vida cotidiana y la economía andaluza. En dicho comité, en el que participan más de cien delegados y delegadas de toda Andalucía, también ha estado presente el secretario general de la federación, Antonio Oviedo. Allí, ha destacado la importancia de la reducción de jornada, la seguridad laboral y la calidad del empleo.

Durante su intervención, Martín ha subrayado que "en tiempos de ruido, la mejor respuesta es un sindicato que se entiende, que se coordina y que habla con una sola voz: la de la gente trabajadora", destacando el papel estratégico de Fesmc en ámbitos como el comercio, la hostelería, la limpieza, la logística, la seguridad privada, el telemarketing, el transporte o la economía digital.

El secretario general ha defendido que la modernización del sindicato debe ir de la mano de la identidad de clase y de la utilidad real en los centros de trabajo, señalando que la representatividad y la afiliación "no caen del cielo, se construyen con horas, conflictos gestionados, asesoramiento, elecciones sindicales y un trabajo silencioso que muchas veces no sale en titulares".

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la reducción del tiempo de trabajo, situando las 37,5 horas como suelo inmediato y el horizonte de 32 horas semanales como objetivo posible mediante el reparto de la productividad: "de lo que se trata es de trabajar menos para vivir mejor, sin recortar salarios".

Asimismo, ha puesto el foco en el control real de los tiempos de trabajo, denunciando las horas extra sin pagar, los cuadrantes imposibles, la disponibilidad permanente y el abuso de la parcialidad como formas de fraude social que deben combatirse desde la negociación colectiva y la acción sindical.

En el repaso a los sectores que vertebran Andalucía, Martín ha sido claro señalando que "no queremos récords turísticos con sueldos bajos y jornadas interminables", defendiendo calidad del empleo, vivienda asequible en zonas tensionadas y respeto a los descansos en hostelería y turismo. También ha reclamado blindar turnos, plantillas y salud laboral en el comercio y grandes superficies, y ha denunciado el dumping y la subcontratación en cadena en la seguridad privada bajo la premisa de "mismo trabajo, mismos derechos".

En relación con los contact centers, el teletrabajo y las plataformas digitales, ha advertido de que la tecnología y la inteligencia artificial "no pueden ser un pretexto para el control abusivo ni para la opacidad algorítmica", reivindicando el derecho a la desconexión, la transparencia y la formación.

Finalmente, Oskar Martín ha llamado a reforzar la afiliación y la presencia sindical como "músculo que cambia las cosas", cerrando su intervención con tres ideas clave para la acción sindical en Andalucía: empleos estables, salarios dignos y reducción de la jornada laboral.

UN SINDICALISMO FUERTE

Por su parte, el secretario general de Fesmc UGT Andalucía, Eduardo Carrillo, ha querido poner en valor la dimensión real de la federación dentro de la clase trabajadora andaluza. "Todos los sectores, salvo servicios públicos, industria, campo y construcción, son FESMC. Todo lo demás es nuestro. Ahí está una parte enorme de la clase trabajadora y eso exige un sindicalismo fuerte, organizado y útil".

Carrillo ha enmarcado que UGT negocia convenios que mejoran las condiciones de toda la plantilla, estén afiliadas o no. "Negociamos para todos y todas. Para quienes están afiliados y para quienes no lo están. Esa es la ley y esa es nuestra responsabilidad. Pero es evidente que el esfuerzo, el trabajo y los recursos del sindicato salen de las personas afiliadas", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que el trabajo sindical tenga reconocimiento real para poder reforzar la acción en las empresas. La intervención ha servido para reforzar la idea de que Fesmc es una federación estratégica para Andalucía, tanto por el peso de sus sectores como por su capacidad de organización y presencia sindical.

Eduardo Carrillo también ha querido trasladar sus condolencias por la tragedia ferroviaria de Adamuz y recordar a los trabajadores del sector fallecidos, subrayando que la seguridad laboral debe ser una prioridad absoluta en todos los ámbitos de la actividad sindical.

PELEANDO CADA DÍA POR LA DIGNIDAD LABORAL

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, ha dicho que "UGT ha demostrado que es un sindicato que siempre está presente. Y también hemos demostrado que cuando hay más sindicato, avanzan más derechos y hay más democracia en las empresas".

"Esta federación está dando pasos firmes en la negociación colectiva y en la consolidación de convenios que son clave para miles de personas trabajadoras, como ocurre en la seguridad privada, donde se han logrado incrementos salariales muy importantes", ha dicho.

Antonio González, ha señalado que "Fesmc está peleando cada día por la dignidad laboral en sectores como el transporte, la limpieza, el comercio o la hostelería, donde todavía quedan muchas condiciones por mejorar. Queremos ser un sindicato útil, fuerte y cercano a la gente trabajadora. Y este Comité debe servir para marcar la hoja de ruta del trabajo sindical diario en los centros de trabajo", ha concluido.