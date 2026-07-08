UGT exige al Ayuntamiento de Jaén "soluciones urgentes" ante los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital

Encuentro con el alcalde para abordar los problemas de aparcamiento en el entorno del hospital - UGT

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido al Ayuntamiento "soluciones urgentes" ante los problemas de aparcamiento generados el entorno del Hospital de Jaén con motivo de la ampliación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) en el entorno del Hospital Universitario de Jaén.

En un encuentro con el alcalde de Jaén, Julio Millán, la secretaria ejecutiva de UGT Jaén, Capilla Vega, y la secretaria del sector de Sanidad de UGT Servicios Públicos Jaén, Concepción Ortega, han trasladado la preocupación de la plantilla por el límite de estacionamiento de 120 minutos, una medida que obliga a los profesionales a interrumpir su jornada para mover sus vehículos.

El sindicato ha incidido en que los profesionales del Hospital Universitario no pueden abandonar su puesto de trabajo para cambiar el coche de zona, ya que ello puede afectar al funcionamiento de los servicios y a la atención a la ciudadanía.

UGT Jaén ha planteado como posibles soluciones la creación de una tarifa específica para trabajadores, la renovación del ticket sin necesidad de cambiar el vehículo de plaza y la puesta en marcha de un autobús lanzadera desde el aparcamiento disuasorio del tranvía.

Además, el sindicato está realizando una encuesta entre la plantilla para conocer sus necesidades de movilidad y si precisan acudir al centro en vehículo propio, con el objetivo de respaldar sus propuestas ante las administraciones.

Por todo ello, desde UGT Jaén se han pedido "medidas urgentes y consensuadas" que permitan compatibilizar la regulación del estacionamiento con las necesidades reales de los profesionales, pacientes y usuarios del Hospital Universitario de Jaén.