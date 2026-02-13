UGT exige "medidas urgentes y excepcionales" para los 40.000 trabajadores del campo cordobés, tras el temporal

Archivo - La recogida de la aceituna es una las campañas agrícolars rque se han visto afectadas por el temporal. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Córdoba, sindicato mayoritario entre las personas trabajadoras del campo en la provincia, ha exigido este viernes al Gobierno "la adopción inmediata de medidas urgentes y extraordinarias para proteger a los 40.000 trabajadores eventuales del campo cordobés, ante la grave pérdida de jornales provocada por las inundaciones que han afectado a numerosas explotaciones agrarias de la provincia".

Así lo ha avanzado, en un comunicado, el secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, quien ha manifestado que "la paralización de campañas agrícolas, la imposibilidad de acceder a fincas anegadas y las cosechas que no podrán recogerse están suponiendo una pérdida directa de empleo agrario en la provincia, y no podemos permitir que esta situación deje sin protección a miles de familias del medio rural cordobés".

Por su parte, el secretario del Sector Agroalimentario del sindicato, Miguel Ángel Carrasco, ha señalado que ,"ante una situación excepcional, se requieren respuestas excepcionales", y ha reclamado la supresión de las 35 peonadas y de las 53 peonadas" trabajadas en el año y que se exigen "para poder solicitar el subsidio agrario y la renta agraria", respectivamente.

Además, desde UGT FICA Córdoba se ha reclamado "la modificación urgente de la normativa de la Seguridad Social para que, durante este periodo extraordinario, no sea obligatorio reunir 30 peonadas en los 12 meses anteriores para mantenerse inscrito en el censo agrario".

El sindicato ha pedido también "la condonación del abono de la cuota del Régimen Especial Agrario (sellos o boletines agrarios), mientras persistan las consecuencias de las inundaciones, así como la aprobación urgente de un Plan Especial de Empleo Agrario extraordinario, que permita paliar la pérdida de jornales ya producida y la que previsiblemente se producirá por las cosechas que no podrán recogerse".

Del mismo modo, Carrasco ha recordado que "en años anteriores ya se han adoptado medidas extraordinarias, como consecuencia de la sequía y otras contingencias climáticas, flexibilizando o reduciendo los requisitos de peonadas, para garantizar la protección social de las personas trabajadoras del campo, y en anteriores crisis derivadas de fenómenos meteorológicos adversos se han aprobado adaptaciones excepcionales del subsidio agrario", de modo que ahora "debe actuarse con la misma urgencia y sensibilidad".