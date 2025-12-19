UGT FICA Córdoba y la dirección de Hitachi llegan a un acuerdo para dejar sin efecto las sanciones impuestas

Vista general de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT FICA Córdoba ha anunciado este viernes que, "tras un proceso de diálogo y negociación responsable, se ha alcanzado un acuerdo de paz social con la dirección de Hitachi Energy Spain, S.L.U. en el centro de trabajo de Córdoba", que "permite dejar sin efecto las sanciones disciplinarias impuestas a personas trabajadoras de la plantilla y supone un avance significativo hacia la recuperación de la normalidad laboral y la estabilidad en el centro de trabajo".

El acuerdo, según ha informado el sindicato en una nota, ha sido suscrito por los representantes de UGT en el comité de empresa de Hitachi y por los responsables de la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación (FICA) de UGT Córdobda.

Se trata de "un acuerdo de eficacia limitada", al no contar UGT con la mayoría sindical en el comité de empresa, "por lo que su aplicación directa afecta a las personas afiliadas a UGT y a aquellas trabajadoras y trabajadores que decidan adherirse voluntariamente de manera individual".

A este respecto, desde UGT FICA Córdoba han destacado que "siempre" han "mantenido como prioridad resolver esta situación con la mayor rapidez posible, garantizando que las personas trabajadoras afectadas pudieran ser dadas de alta nuevamente en la Seguridad Social, reincorporarse a sus puestos de trabajo, cotizar y percibir sus salarios con total normalidad, especialmente en unas fechas sensibles para la plantilla".

Este acuerdo tiene como objetivo principal "restablecer la convivencia laboral, garantizar un clima de estabilidad y aportar seguridad jurídica, tanto a las personas trabajadoras, como a la propia empresa, en un momento especialmente relevante para el futuro industrial y productivo del centro de trabajo de Córdoba".

UGT FICA Córdoba ha actuado en todo momento "desde la defensa firme de los derechos laborales y sindicales, apostando por el diálogo social y la negociación colectiva como las herramientas más eficaces para la resolución de conflictos laborales".

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo alcanzado destaca "la retirada de las sanciones disciplinarias impuestas, vinculada a la adhesión voluntaria al mismo, así como el compromiso de ambas partes de mantener canales de negociación pacíficos, estables y permanentes como instrumento fundamental para la resolución de cualquier discrepancia futura".

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

UGT FICA Córdoba quiere dejar claro que "este acuerdo no supone ninguna renuncia a derechos laborales ni sindicales, no modifica el convenio colectivo ni las condiciones laborales actualmente vigentes y respeta plenamente la libertad individual de las personas trabajadoras. Este acuerdo constituye un primer paso imprescindible para retomar la negociación del convenio colectivo y abordar el resto de asuntos pendientes que actualmente permanecen bloqueados".

Por ello, desde UGT FICA Córdoba se ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales con representación en el comité de empresa, "para que se sumen a este acuerdo, permitiendo así que todas las personas trabajadoras sancionadas puedan recuperar la tranquilidad, la estabilidad laboral y la normalidad en el centro de trabajo".

Además, UGT FICA Córdoba quiere "trasladar un mensaje claro a la multinacional Hitachi: las inversiones en Córdoba cuentan con el respaldo de las instituciones, de las administraciones públicas y, especialmente, de una plantilla comprometida con el futuro industrial de la provincia y con el desarrollo del empleo de calidad".

Por último, UGT FICA Córdoba ha agradecido "el apoyo mostrado a la plantilla por parte del alcalde de Córdoba, del presidente de la Diputación y de las distintas fuerzas políticas", y ha hecho un "llamamiento a la serenidad, la responsabilidad y el compromiso colectivo, convencidos de que solo desde la paz social, el diálogo y la negociación colectiva es posible garantizar un futuro sólido para el empleo industrial en Córdoba".