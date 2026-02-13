UGT-A lamenta la "falta de incentivación" para los médicos de Familia y asegura que no se cubrirá 900 plazas de la OEP

Archivo - Médico del sistema público de salud de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha lamentado la "falta de incentivación" por parte de la Adminstración autonómica para los médicos de Familia de Atención Primaria y ha asegurado que se han quedado cerca de 900 plazas "sin ocupar" de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024 para esta categoría profesional.

Así lo alerta en una nota de prensa en la que detalla que "en la OEP para médicos de Familia de Atención Primaria, de 1.547 plazas en el turno libre y 142 plazas en promoción Interna, se han presentado 965 aspirantes para turno libre, y para las de promoción interna, "un solo aspirante". De los 965 aspirantes que acuden al llamamiento, "872 han aprobado la fase de oposición y sólo tenemos 727 plazas cubiertas sobre 1.392".

"Si sumamos los de los distintos cupos --discapacitados y promoción interna--, se podrían haber ocupado en turno libre más de 1.600 plazas, y sólo superan 727 aspirantes en cupo general sin reserva y doce en discapacidad, dando como resultado, más de 900 plazas sin ocupar". Para UGT, estas son las "consecuencias de una nefasta política de falta de incentivación" para esta categoría profesional y "lo poco que se motiva a los médicos de Familia para que tengan una plaza en propiedad".

A esto, añade la central sindical "los problemas para que se vayan a las Zonas de Dificil Cobertura". "El problema --continúa el comunicado sindical-- no es si aprueban o no la oposición, ya que el 90% de presentados lo hacen. Lo que sí hay es una clara tendencia a no optar siquiera a esas plazas y la Administración sigue sin tomar medidas incentivadoras, en todos los sentidos, para fomentar esta ocupación".