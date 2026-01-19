UGT-A lamenta el grave accidente ferroviario de Adamuz y exige una investigación exhaustiva

Archivo - Secretario general de UGT-A, Oskar Martín. Imagen de Archivo - UGT ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha lamentado el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) y ha exigido "una investigación exhaustiva que permita esclarecer con rigor las causas del accidente, depurar responsabilidades --si las hubiera-- y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad necesarias para que un suceso de esta naturaleza no vuelva a repetirse".

Según ha informado la organización sindical en una nota, el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, ha trasladado "el más sentido pésame y la solidaridad de UGT a las familias y allegados de los fallecidos, así como el apoyo a los heridos y a los afectados por esta tragedia".

En este sentido, Martín ha reconocido "la labor de los servicios de emergencia y del personal ferroviario, que están actuando en condiciones de enorme dificultad para atender a las víctimas, asegurar la zona y restablecer el servicio lo antes posible". Además, ha subrayado que "la seguridad en el transporte público es una garantía esencial de derechos, de protección de la vida y de cohesión territorial".

Asimismo, UGT-A ha indicado que los trabajadores que, como consecuencia de este suceso y de las limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acudir a su centro de trabajo, "tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario, tal y como recoge el artículo 37.3 g del Estatuto de los Trabajadores".

Finalmente, Martín ha hecho un llamamiento a las empresas "para que actúen con responsabilidad, eviten cualquier perjuicio a quienes no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad y prioricen siempre la seguridad y la protección de los trabajadores".