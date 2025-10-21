UGT lamenta la muerte de 93 trabajadores en Andalucía hasta agosto y pide medidas "inmediatas"

Archivo - Imagen de archivo del derrumbe de una nave agrícola en Coria del Río (Sevilla) con tres trabajadores fallecidos en abril de 2025 - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha señalado que la región andaluza continúa siendo la que registra más muertes por accidente de trabajo en el país, con 93 personas fallecidas hasta este martes, sólo dos menos que en la misma fecha del año pasado, y ha reclamado "medidas inmediatas".

En una nota, el sindicato ha indicado que, a través de los datos del Ministerio de Trabajo y de la Junta de Andalucía y con información propia, hasta agosto se han producido 68.092 accidentes con baja, lo que supone el 16,87% del total nacional, de los que 686 han sido de carácter grave y 86 mortales.

Por situación profesional, 64.664 accidentes correspondieron a asalariados y 3.428 ocurrieron a personas por cuenta propia, una "magnitud del problema" que UGT Andalucía ha resumido en que "cada cinco minutos se registra un accidente con baja en Andalucía y cada tres días muere una persona trabajadora".

En accidentes en jornada se han contabilizado 57.858 casos, siendo 529 graves y hasta 67 mortales y afectando el 71,6% de los accidentes en jornada con baja a hombres y el 28,4% a mujeres. En cuanto a los fallecidos, 63 fueron hombres y cuatro, mujeres.

El sindicato ha estimado que las principales causas con baja en jornada son los golpes contra objetos inmóviles con el trabajador en movimiento, con 18.592, lo que supone un 32,13% del total; y los sobreesfuerzos musculoesqueléticos, con 13.144 accidentes, un 22,72% del global.

En accidentes 'in itinere' se han registrado 10.234 casos, con 157 graves y 19 mortales, tan solo uno más que en 2024, siendo el 52,1% mujeres. En conjunto, se cifraron en 86 los fallecimientos hasta agosto, 67 en jornada y 19 'in itinere' y, entre asalariados, se han registrado 83 muertes y tres entre los autónomos. Por otra parte, las patologías no traumáticas como infartos y derrames son la primera causa mortal en jornada, con 24 decesos, lo que supone un 35,82% del total.

Según ha agregado el sindicato, la siniestralidad mortal acumulada muestra un descenso en el sector agrario, de catorce a nueve fallecidos totales, con más muertes en jornada y ninguna 'in itinere'; un aumento en construcción, de 20 a 26, por el salto de una a cinco muertes 'in itinere' y dos más en jornada; y alza en industria, de doce a 17, con una subida del 11,76% en accidentes graves.

Servicios ha concentrado 34 fallecidos y ha reducido en un 25,81% las muertes en jornada, de 31 a 23, manteniéndose las 'in itinere' en once. Por provincias, Sevilla encabeza con 27 fallecidos --19 en jornada y 8 'in itinere'--, seguida de Málaga, con catorce, y Córdoba, con once; en cambio, Granada y Huelva no registran muertes 'in itinere'.

El índice de incidencia andaluz en jornada es de 225,27 por cada 100.000 trabajadores, por encima del nacional (209,1) aunque en descenso (-5,89%). Destaca construcción con 517,47, seguida de industria con 386,74; servicios presenta la menor cifra (173,04) y los índices mortales más altos también figuran en construcción, con 0,83, ha agregado UGT.

DATOS REGISTRADOS POR ENFERMEDAD

En enfermedades profesionales, hasta septiembre se han comunicado 1.452 partes en Andalucía, con 2,97 millones de asalariados, "apenas el 6,49% de los 22.383 partes del país", pese a que la comunidad concentra el 15,65% del empleo asalariado nacional, lo que evidencia una "clara infradeclaración".

El grupo 2, referido a enfermedades causadas por agentes físicos, suma 920 partes --520 mujeres y 400 hombres--, mientras que en el grupo 6, indicado al cáncer de origen laboral, solo se han declarado 14, un subregistro "especialmente preocupante", según ha manifestado el sindicato. En concreto, el tramo comprendido entre los 45 y los 64 años concentra el 55,58% de partes y el sector servicios registra 1.002, un 69% del total, seguido de industria con 328.

UGT Andalucía ha considerado como "inaceptable" la tendencia ascendente de la mortalidad laboral observada desde la pandemia y ha advertido de que 2025 "podría igualar o superar los 132 fallecidos de 2024", si no se actúa.

Por ello, el sindicato ha exigido acelerar en la Mesa de Diálogo Social la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras 30 años, incorporando las "nuevas realidades del trabajo" como las transiciones demográfica, climática y digital. Asimismo, han solicitado reforzar la protección de la salud mental, puesto que los 24 fallecimientos por infartos y derrames hasta agosto que "pueden vincularse a riesgos psicosociales y organizativos".

Al hilo, han reclamado que se reconozca y que se intervenga ante los efectos de temperaturas extremas, luz y radiación, con 91 accidentes registrados --dos mortales y uno grave-- y combatir su infradeclaración, "clave" en una región "especialmente expuesta al cambio climático".

Más allá de la norma, UGT ha subrayado que el cumplimiento empresarial "sigue siendo el gran talón de Aquiles", y ha concretado que hasta junio de 2025 se practicaron en Andalucía 2.926 sanciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), 2.762 de carácter grave --en 2.300 de ellas no hubo accidente, lo que evidencia "fallos preventivos estructurales"-- y 129 muy graves.

El sindicato ha solicitado más recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Salud Laboral y ha reiterado su propuesta de crear una figura estatal de Delegado Territorial de PRL que cubra a las pymes sin representación, mayoría del tejido andaluz.