UGT-A logra la subrogación de 214 trabajadores de Atelco en el marco del proceso derivado del concurso de acreedores

Reuniones establecidas entre UGT FICA y Atelco para lograr la subrogación de 214 trabajadores de la empersa en el marco del proceso derivado del concurso de acreedores. - UGT

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha conseguido garantizar la subrogación de los 214 trabajadores de Atelco en Andalucía en el marco del proceso derivado del concurso de acreedores de la empresa. La negociación, liderada por UGT a nivel estatal, ha permitido dar una solución a un conflicto que afectaba a cerca de 800 personas en toda España.

Según ha asegurado el sindicato en una nota, en Andalucía han firmado ya su subrogación los 214 trabajadores afectados, en concreto, 84 en Sevilla; 50 en Cádiz; 42 en Huelva y 38 en Jaén. El proceso se ha realizado conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, "garantizando el mantenimiento de la antigüedad y de todos los derechos laborales adquiridos".

De este modo, a partir del 1 de julio, la plantilla comenzará a prestar servicio en las nuevas empresas adjudicatarias de Telefónica. En Andalucía, Cotronic asumirá la actividad en Cádiz, Huelva y Jaén, mientras que Circet lo hará en Sevilla. En otros territorios del país también se han producido adjudicaciones a empresas como Elecnor, Cobre y Zener.

De este modo, desde UGT FICA se ha valorado "muy positivamente" el resultado de unas negociaciones que han permitido "salvaguardar el empleo y las condiciones laborales de la plantilla, evitando la pérdida de derechos de cientos de trabajadores".

No obstante, el sindicato continúa trabajando para resolver las cuestiones pendientes. Ejemplo de ello es que UGT está intentando mantener contacto con el administrador concursal de Atelco "para que autorice el abono de las nóminas y de las pagas extraordinarias que siguen pendientes para las personas trabajadoras afectadas".

Por otra parte, UGT FICA mantiene su compromiso con la defensa de los derechos laborales en el sector de las telecomunicaciones y durante el mes de julio interpondrá una demanda de conflicto colectivo para reclamar la aplicación de la disposición adicional sexta del Convenio Colectivo del Metal de Cádiz, relativa al "complemento por trabajos tóxicos, penosos y peligrosos".

En contexto, esta decisión llega después de que el acto de mediación celebrado el pasado 26 de junio en el Sercla concluyera sin acuerdo tras mantener la patronal Femca su negativa a reconocer este derecho al personal del sector.

No obstante, UGT FICA ha asegurado que continuará utilizando "todas las vías de negociación y jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras".