UGT-A pide que la movilidad al trabajo forme parte de la negociación colectiva

Archivo - Imagen de archivo de un autobús estacionado. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha informado que se ha marcado como objetivo situar la movilidad al trabajo como un nuevo derecho a conquistar desde la negociación colectiva. Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, el sindicato ha puesto el foco en uno de los retos que afrontan diariamente miles de trabajadores: cómo llegar a sus puestos de trabajo de una manera más segura, económica, accesible y sostenible.

Según ha detallado UGT Andalucía en una nota, para avanzar en este objetivo, el sindicato ha elaborado un documento específico sobre los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) destinado a proporcionar a delegados sindicales herramientas para participar activamente en su negociación, elaboración, implantación y seguimiento en las empresas.

Para UGT-A, hablar de movilidad laboral significa hablar también de condiciones de trabajo y calidad de vida. "El tiempo empleado diariamente en los desplazamientos, su coste económico, la ausencia de alternativas al vehículo privado, las dificultades para conciliar, la accesibilidad o los accidentes in itinere forman parte de la realidad laboral de miles de trabajadores".

En este sentido, "queremos que la movilidad al trabajo deje de considerarse una cuestión particular de cada trabajador y pase a formar parte de la negociación colectiva". De este modo, "cómo llegamos a trabajar, cuánto tiempo empleamos, cuánto nos cuesta y qué riesgos asumimos son también cuestiones laborales", ha defendido el sindicato.

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

La movilidad laboral sostenible adquirió una nueva dimensión con la aprobación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, que establece la obligación de disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo en determinados grandes centros de actividad y contempla la participación de la representación legal de los trabajadores.

Sin embargo, UGT-A ha considerado que "el reto debe ir mucho más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales". Por tanto, apuesta por utilizar los PMST como una nueva herramienta de negociación colectiva que permita acordar medidas adaptadas a las necesidades reales de cada plantilla, como transporte colectivo de empresa y lanzaderas; ayudas para el transporte público; flexibilidad en los horarios de entrada y salida; adaptación de turnos; teletrabajo; mejora de los accesos a los centros; aparcamientos e infraestructuras seguras para bicicletas; coche compartido o incentivos para fomentar alternativas sostenibles de desplazamiento.

En este sentido, "no queremos planes que se queden en el papel, queremos medidas que tengan efectos reales sobre el día a día de los trabajadores", tales como "menos tiempo en los desplazamientos, menos gasto, menos riesgos y más posibilidades de conciliar la vida laboral y personal", ha detallado el sindicato.

Asimismo, UGT ha reclamado incrementar la participación sindical para "evitar que los planes de movilidad terminen convirtiéndose en una operación de greenwashing o en una sucesión de medidas aisladas destinadas únicamente a mejorar la imagen ambiental de las empresas".

Por tanto, "un verdadero Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo debe partir de un diagnóstico participado de las necesidades de la plantilla, establecer objetivos claros y medidas concretas y disponer de responsables, calendario, presupuesto e indicadores que permitan evaluar periódicamente los resultados",ha indicado.

En este sentido, UGT-A ha advertido frente a los planes elaborados al margen de la representación legal de los trabajadores, sin contar con la plantilla, carentes de presupuesto, incompatibles con los horarios y turnos reales de trabajo o sin mecanismos que permitan su seguimiento, revisión y evaluación que "la movilidad sostenible no puede ser una etiqueta para las empresas".

Así, "si no hay participación de los trabajadores, presupuesto, objetivos y evaluación de los resultados, difícilmente podremos hablar de un verdadero plan de movilidad", ha subrayado UGT.

MESAS DE MOVILIDAD EN LAS EMPRESAS

Entre las propuestas del sindicato se encuentra la creación de Mesas de Movilidad de carácter paritario en las empresas, con participación de la dirección, las áreas técnicas implicadas y la representación de trabajadores. Estas mesas podrían incorporar, cuando resulte necesario, la colaboración de ayuntamientos y otras administraciones, consorcios de transporte, operadores públicos y organismos responsables de las infraestructuras.

De este modo, UGT-A ha considerado imprescindible escuchar directamente a las plantillas. Por ello, ha propuesto realizar encuestas de movilidad que permitan conocer cómo se desplazan realmente los trabajadores, cuánto tiempo invierten en llegar al trabajo, qué coste soportan, qué dificultades encuentran, qué alternativas tienen y bajo qué condiciones estarían dispuestas a modificar sus hábitos de desplazamiento.

Al hilo, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, UGT ha trasladado además el debate fuera de las empresas. "No puede existir una verdadera movilidad laboral sostenible si las ciudades y los territorios no ofrecen alternativas reales al vehículo privado".

En esta línea, la organización ha expuesto que la conexión mediante transporte público de los centros de trabajo, polígonos industriales y parques empresariales; unas frecuencias compatibles con los turnos laborales; la intermodalidad; los carriles bici; los itinerarios peatonales seguros y unos accesos adecuados requieren "una actuación coordinada entre empresas, organizaciones sindicales y administraciones públicas".

En este contexto, UGT ha asegurado que "no podemos pedir a trabajador que deje el coche en casa si para llegar a su puesto no existe transporte público, si el primer autobús llega después de comenzar su turno o si un polígono industrial carece de conexiones adecuadas". Por tanto, "la movilidad sostenible necesita alternativas reales".

Igualmente, el sindicato ha defendido avanzar hacia ciudades más próximas, accesibles, seguras y saludables, capaces de reducir el tráfico, el ruido, la contaminación y la siniestralidad y de acercar vivienda, empleo, servicios y cuidados.

Además, la transición hacia una movilidad sostenible, ha insistido UGT-A, "no puede recaer exclusivamente sobre cambios individuales en los hábitos de los trabajadores". Es más, "requiere inversión, infraestructuras, servicios públicos de transporte adecuados y compromisos concretos por parte de las empresas y de las administraciones públicas".

MENOS TIEMPO, MENOS COSTES, MENOS RIESGOS Y MÁS CALIDAD DE VIDA

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, UGT ha aprovechado para situar definitivamente la movilidad al trabajo en el centro de la agenda sindical y avanzar en su incorporación a la negociación colectiva. El objetivo es que "desplazarse diariamente hasta el puesto de trabajo deje de suponer una carga añadida para los trabajadores y que las políticas de movilidad contribuyan también a mejorar sus condiciones laborales, su conciliación y su bienestar".

Por último, "queremos avanzar hacia un modelo en el que ir a trabajar suponga menos tiempo, menos costes y menos riesgos. Porque mejorar la movilidad laboral significa también mejorar la calidad de vida de los trabajadores", ha concluido UGT-A.