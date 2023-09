UGT-A pretende "remover conciencias" y "dar visibilidad a la realidad del campo" con la exposición 'El alma de la fruta'

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, junto con el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, han inaugurado este viernes la exposición fotográfica de Marien Moreno titulada 'El alma de la fruta', que pretende "remover conciencias y dar visibilidad a una realidad, una muestra de los hombres y mujeres que sobreviven en el campo", y que se podrá ver en el hall de la sede de UGT Andalucía hasta el día 31 de octubre.

Según Rodríguez Saucedo, "con esta exposición queremos mostrar las circunstancias en las que trabajan los trabajadores del campo, lo que tratamos de trasladar a la ciudadanía es que cuando pelan una manzana, pelan una pera o comen cualquier fruta, detrás de eso los trabajadores con condiciones de trabajo, de vida precarias. Muchos de ellos viven en chabolas, tienen que sufrir el frío en el invierno, el calor en el verano, lo que queremos es remover conciencias", ha afirmado a través de una nota de prensa del sindicato.

"El sector agrario en Andalucía es muy importante, desgraciadamente, porque el sector industrial no está todo lo implantado que debería estar aquí, por lo que tenemos que dignificar las condiciones de estos trabajadores. Desde UGT exigimos la negociación colectiva y la consecución de un convenio regional del campo, debido a que no en todas las provincias en Andalucía tienen las mismas condiciones", ha explicado.

El responsable regional de UGT FICA ha añadido que "estamos viviendo una situación climática muy complicada, con una sequía que parece ser que ha venido para quedarse y que esto todavía hace mucho más injustas las condiciones en las que trabajan, soportando unas temperaturas extremas en el verano, con los golpes de calor, que han provocado la muerte este verano de un trabajador en una finca agraria".

"Hacemos un llamamiento a las administraciones, a la Junta de Andalucía y también al Gobierno central, porque en Andalucía con el sector del campo tenemos un problema de futuro. Hay que invertir en infraestructuras hídricas, llevar el agua a muchas plantaciones de distintos tipos de verduras, hortalizas, frutas y, por supuesto, el olivar, que es uno de los sectores más importantes que tenemos en Andalucía. Si no hacemos una inversión importante cuanto antes, este sector tan estratégico para Andalucía va a tener grandes problemas", ha concluido Rodríguez Saucedo.

CONVENIO DEL CAMPO DE SEVILLA

Por su parte, el responsable de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha alertado de que "los trabajadores del sector agrario son verdaderamente los olvidados del mercado laboral, es un sector con muchas incidencias a nivel de condiciones laborales, en vivienda, etc.". Según Ponce, "en UGT estamos en total colaboración con la Inspección de Trabajo y con la Seguridad Social, puesto que existen muchísimas dificultades a la hora de la contratación, con las condiciones de prevención de riesgos laborales y cotizaciones".

"UGT no firmó el último convenio colectivo del campo de Sevilla, no firmamos con la patronal porque entendemos que no solamente no se mejoran las condiciones de los trabajadores, sino que incluso se empeoran. No vamos a estar nunca de acuerdo con cualquier firma de un convenio que sea para retroceder en los derechos de los trabajadores", ha advertido el responsable de UGT FICA Sevilla.

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha señalado el papel tan importante de la mujer en el mundo rural, y ha manifestado que "con esta exposición reflejamos los malos momentos que se llevan los trabajadores en el campo, hace poco con los incendios en las chabolas en las que viven. Queremos que cuando la gente compre en el supermercado valore el trabajo que cuesta mantener y hacer ese trabajo, un trabajo en malas condiciones, con bajos salarios".

El secretario de UGT Sevilla ha explicado que exposición estará instalada hasta el 31 de octubre en la sede del Sindicato de Blas Infante, de 08,00 a 21,00 horas.