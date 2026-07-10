UGT ratifica el preacuerdo del Convenio del Metal de Córdoba tras aprobarlo la asamblea de trabajadores

Asamblea de trabajadores que ha ratificado el preacuerdo para el Convenio Provincial del Metal de Córdoba. - UGT FICA CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) Córdoba ha ratificado este viernes el preacuerdo del Convenio Colectivo Provincial del Metal para el periodo 2026-2028, "después de que la asamblea de trabajadores celebrada en la mañana de hoy haya aprobado por unanimidad el texto alcanzado en la negociación con la patronal Femeco", teniendo en cuenta que UGT FICA "es mayoritaria en el sector, con el 67% de la representación de las personas trabajadoras".

A este respecto y según ha informado FICA UGT Córdoba en una nota, el secretario general de dicho sindicato, Pedro Téllez, ha señalado que "el respaldo unánime de la asamblea supone un aval inequívoco al trabajo desarrollado durante los últimos meses y confirma que el acuerdo responde a las principales demandas que venían reclamando los trabajadores del metal de la provincia, un acuerdo que recoge las mayores mejoras laborales y salariales del sector en más de 20 años".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha mostrado su satisfacción por el resultado de la asamblea y ha destacado que el preacuerdo contempla "una subida salarial garantizada del 10,5% durante su vigencia, que podrá alcanzar el 11,5% mediante la cláusula de revisión ligada al IPC, y los incrementos pactados serán del 4% en 2026, 3,5% en 2027 y 3% en 2028, situándose entre los más elevados de cuantos se firmarán este año en la provincia y por encima de la media de los convenios colectivos provinciales".

Otro de los grandes logros del acuerdo, ha añadido Lopera, es "la reducción de la jornada laboral en ocho horas, pasando de las actuales 1.758 horas anuales a 1.750 horas en 2028, una conquista que no se producía en el sector desde hace más de dos décadas y que permitirá mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, además de favorecer la salud y el bienestar de las personas trabajadoras".

El nuevo convenio incorpora, igualmente, "importantes avances sociales, entre ellos la creación del plus de guardias y retenes, cuya retribución deberá negociarse en cada empresa, un nuevo permiso para el acompañamiento de hijos menores a consultas médicas, el reconocimiento del plus de mantenimiento en centros hospitalarios, la regulación de la Incapacidad Permanente Total, que permitirá compatibilizar empleo y pension, o la ampliación del plus de turnicidad y una mejora en la regulación del mismo, con incrementos retributivos para quienes desarrollan su actividad en horario nocturno".

CRÍTICAS DE CCOO

Por su parte y través de un comunicado, el Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha anunciado que consultará a sus bases sobre el preacuerdo del Convenio Provincial del Metal alcanzado entre la patronal y UGT, y que para CCOO "supone un empeoramiento de las condiciones laborales en el sector y responde tan solo a los intereses de unas cuantas empresas y no a los intereses generales de un sector fundamental para la provincia".

Así, el responsable de Acción Sindical del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, ha lamentado que el preacuerdo no incluya "ninguna de las propuestas de CCOO, que son propuestas para mejorar realmente el convenio, dar respuesta a las necesidades reales del sector y, especialmente, de las empresas que llegarán atraídas por la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET)".

En este sentido, Muñoz ha señalado que en el preacuerdo "no se establece la jornada continua de verano obligatoria y se sigue manteniendo la jornada continua como recomendable, a pesar del incremento de las olas de calor en la provincia y el consiguiente riesgo para la salud de las personas trabajadoras".

Muñoz ha añadido que "tampoco se regulan los sistemas de turnos y corre turnos, otra demanda esencial para aquellas empresas en las que se trabaja 24 horas, siete días a la semana, y al mismo tiempo se empeora el complemento por incapacidad temporal (IT), que se elimina los tres primeros días a partir de la segunda baja, cuando antes era a partir de la tercera, lo que afectará, especialmente, a las personas trabajadoras que tienen bajas cortas, que son la mayoría".