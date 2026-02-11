UGT reclama al Comité de Seguridad y Salud que intervenga en la cocina del Hospital Provincial de Córdoba

Archivo - Una concentración convocada por UGT en el Hospital Provincial de Córdoba, en una imagen de archivo. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT Servicios Públicos del Hospital Provincial de Córdoba ha remitido un escrito al Comité de Seguridad y Salud en el que ha expuesto "la grave situación en la que el personal de cocina está desarrollando su actividad laboral, considerando que las condiciones actuales pueden suponer un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras".

En el mismo, según ha informado el sindicato en una nota, se advierte sobre "la falta de personal existente en el servicio, circunstancia que está generando una sobrecarga de trabajo evidente, que está derivando en elevados niveles de estrés y fatiga entre los trabajadores, comprometiendo tanto su salud como la correcta ejecución de sus funciones".

Por otro lado, y en el mismo documento, desde UGT SP Córdoba han puesto de manifiesto "el estado deficiente y obsoleto de la maquinaria utilizada en el servicio, lo que incrementa notablemente los riesgos laborales y dificulta el desarrollo normal del trabajo".

Respecto a esto, han precisado en el escrito, firmado por la delegada del sindicato en el hospital, Marta Serrano, que están "fuera de servicio o en mal estado equipos como una basculante, dos hornos inutilizados, los cuales presentan señalización mediante pegatina que advierte de su prohibición de uso, y el tren de lavado, que pese a funcionar a altas temperaturas, no realiza correctamente el secado, generando una acumulación de humedad y el consiguiente riesgo higiénico-sanitario por proliferación de gérmenes".

A ello se suma que "el lavacarros lleva varios meses averiado, obligando a realizar esta tarea manualmente mediante el uso de productos de limpieza y mangueras, con el consiguiente aumento de esfuerzo físico y exposición a agentes químicos", mientras que "los dos lavavajillas del servicio se encuentran estropeados, obligando a realizar el lavado manual de utensilios, lo que genera una acumulación excesiva de trabajo en la zona de fregadero, situación que se agrava al retirarse ocasionalmente al personal asignado a dicha zona, incrementando aún más la carga física y organizativa del trabajo".

Por todo ello, desde UGT SP Córdoba han solicitado que, por el Comité de Seguridad y Salud, "se adopten las medidas necesarias para evaluar de forma urgente los riesgos existentes en el servicio de cocina, así como para garantizar la dotación suficiente de personal y la reparación o sustitución inmediata de la maquinaria defectuosa, con el objetivo de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas, conforme a la normativa vigente".